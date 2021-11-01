Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 8,5% поддержали 7 членов комитета НБУ, еще трое высказались за повышение до 9%

Сохранение учетной ставки на уровне 8,5% годовых 20 октября поддержали семь членов комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ), еще трое членов комитета предлагали повысить ставку на 50 базисных пунктов – до 9%, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

"Семь членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 8,5% (...) Три члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 9,0% на октябрьском заседании", – говорится в сообщении.

В ходе заседания члены комитета отметили, что текущее инфляционное развитие близко к траектории, предусмотренной еще в июльском макроэкономическом прогнозе НБУ (потребительская и базовая инфляция ожидаемо ускорились до 11% и 7,4% соответственно), однако проинфляционные риски на прогнозном горизонте выросли.

Кроме того, ключевыми угрозами для замедления инфляции до 5% в 2022 году являются существенное внешнее ценовое давление и разбалансирование инфляционных ожиданий всех респондентов, в частности населения, бизнеса и аналитиков.

Как указал центробанк, в новый прогноз среди прочего были заложены более высокие, чем ранее ожидалось, цены на энергоносители в ближайшие несколько кварталов, а также большие темпы роста зарплат из-за чего, по мнению членов КМП, в новом прогнозе должны быть предусмотрены и более жесткие монетарные условия для нивелирования новых проинфляционных факторов.

По словам одного из участников заседания, в краткосрочной перспективе инфляционное развитие, вероятно, будет даже лучше, чем ожидалось, так как высокие урожаи и эффект от укрепления гривни будут способствовать замедлению инфляции в конце этого года и в начале следующего. В то же время, он отметил, что инфляционные риски во второй части следующего года усилились, в частности из-за стремительного подорожания энергоресурсов и восстановления экономики Украины. По его мнению, в таких условиях отсрочка начала цикла смягчения монетарной политики НБУ будет адекватным шагом для сдерживания инфляционного давления и правильным сигналом рынка.

Другой участник дискуссии добавил, текущее инфляционное давление достаточно эффективно нивелируется из-за валютного канала монетарной трансмиссии.

В то же время несколько членов КМП выразили обеспокоенность медленным переносом предыдущих повышений учетной ставки на банковские ставки.

Согласно сообщению НБУ, для улучшения трансмиссии один из участников дискуссии предложил рассмотреть на следующем заседании вопрос применения других монетарных инструментов.

По мнению членов КМП, которые высказались за повышение учетной ставки до 9,0%, близость текущего инфляционного развития к траектории прошлого прогноза не гарантирует такую близость в будущем, а потому является недостаточным аргументом для сохранения ставки неизменной. Они отметили, что на прогнозном горизонте существенно усилились и ощутимо преобладают проинфляционные риски, поэтому НБУ должен занимать проактивную позицию по сохранению доверия к монетарной политике и недопущению разбалансирования ожиданий.

Один из этих членов КМП отметил отсутствие весомых дезинфляционных факторов, которые бы способствовали замедлению инфляции до цели 5% в 2022 году. По его словам, аналитики прогнозируют неизменность учетной ставки и в то же время не верят в замедление инфляции до 5% в конце следующего года, что свидетельствует о восприятии позиции НБУ как пассивной, что может отрицательно сказаться на доверии к центробанку и инфляционным ожиданиям.

Другой участник дискуссии подчеркнул, что негативная динамика ожиданий домохозяйств и аналитиков уже сейчас свидетельствует в пользу усиления монетарной политики, а процентный канал монетарной трансмиссии не заработает без более решительных шагов НБУ. Он указал, что пассивная политика НБУ в условиях высокой инфляции может привести к активному снятию сбережений населением с банковских счетов для осуществления потребительских покупок и для их конвертации в валюту.

Отмечается, что пятеро участников дискуссии не ожидают изменений учетной ставки до конца 2021 года, еще пятеро считают, что НБУ должен быть готов к повышению учетной ставки уже на декабрьском заседании, учитывая высокую вероятность дальнейшей реализации проинфляционных рисков и соответственно подготовить к этому участников рынка. В частности, трое членов КМП ожидают повышения ставки на 1 п. п. до конца года, а еще двое – на 0,5 п. п.

В то же время почти все члены КМП ожидают сохранения учетной ставки на уровне 7,5-8% к концу следующего года, тогда как один участник дискуссии считает, что в конце 2022 года она составит 9%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в октябре сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых. При этом прогноз НБУ предусматривает сохранение ставки на этом уровне до третьего квартала 2022 года для возвращения инфляции к цели 5% в следующем году. В случае дополнительных проинфляционных рисков НБУ готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возврата инфляции к цели 5%.