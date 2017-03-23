Министерство финансов выбрало 8 банков для выполнения функций первичных дилеров на рынке облигаций внутреннего государственного займа.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

К данным финучреждениями относятся: Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Ситибанк, Universal Bank, Укрсоцбанк и ПУМБ.

Также в этом перечне ING Bank (Украина), Ощадбанк, Укрэксимбанк, Диамантбанк (банки, которые не покупали ОВГЗ при их размещении)



Как сообщали Українські Новини, банки со статусом первичных дилеров смогут выкупать ОВГЗ непосредственно у Минфина и размещать их среди других участников рынка.

Первичные дилеры, помимо участия в размещении ОВГЗ, обеспечивают выкуп не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия, а также будут обеспечивать постоянные двусторонние котировки по ОВГЗ.

Постановлением №363 от 14 апреля 2009 года Кабинет Министров решил ввести институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.