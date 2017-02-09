Курс доллара на межбанке начал рости. С утра 9 февраля его курс прибавил сразу 12 копеек.

"Безналичный рынок начал торговлю в рамках 27,0-27,05 грн./$. Есть и спрос, и предложение - межбанк сбалансирован. Но даже если валютное предложение начнет расти, не факт, что потребуется выход Нацбанка. Ведь с сегодняшнего дня вырос норматив валютной позиции - с 0,1% до 0,5% регулятивного капитала. Так что доллар смогут выкупать банки. Торговля должна активизироваться", - рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Напомним, что с 9 февраля вступило в силу вчерашнее постановление Нацбанка №7, которым регулятор в пять раз увеличивает максимальный лимит чистой покупки валюты и банковских металлов (превышение покупки над продажей актива). В связи с этим финансисты еще 8 февраля заговорили об изменениях в торговле.

"В четверг ожидаем активизацию спроса на валюту со стороны банков, которым с завтрашнего дня разрешено покупать на собственную валютную позицию до 0,5% от регулятивного капитала. Гривневой ликвидности на рынке для этого достаточно", - заявил вчера начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

На 9 февраля банкиры прогнозировали торговлю межбанка в рамках 26,90-27,05 грн./$.