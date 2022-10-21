Фрідман звернувся до Князівства Монако за дозволом перерахувати $1 млрд Альфа-Банку Україна

Підготовка до можливості практичної реалізації докапіталізації Альфа-Банку Україна на $1 млрд чинними акціонерами триває, зокрема Михайло Фрідман надіслав листа регуляторним органам Князівства Монако з проханням санкціонувати часткове розморожування коштів на його рахунках у Монако з цією метою.

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Щодо Романа Абрамовича дію санкцій відкладено - згідно із указом, вони "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова наглядової ради банку Роман Шпек у четвер, коментуючи останню інформацію про можливу капіталізацію, сам він наразі проводить зустрічі у Брюсселі, де обговорюється вироблення механізму розморожування, докапіталізації та системи контролю цільового використання коштів.

"Вірю, що банку вдасться реалізувати проект докапіталізації, і це буде важливим механізмом і прецедентом добровільного фінансування відновлення України", - заявив Шпек, вказавши, що це складна робота, але вона ведеться.

Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 вересня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (111,16 млрд грн) серед 67 банків, що діють у країні.

На початку червня болгарський екс-міністр фінансів Симеон Дянков, який є довіреною особою Нацбанку з пакетів Фрідмана та інших акціонерів, що потрапили під санкції, повідомив про роботу з отримання дозволу регуляторів, щоб провести докапіталізацію банку за рахунок субординованого боргу на $1 млрд за рахунок заблокованих санкціями коштів акціонерів .

Водночас Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон "Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану", що передбачає націоналізацію без докапіталізації з боку держави. Документ також встановлює, що відшкодування вартості акцій акціонерам буде можливим лише після компенсації збитків державі Україна від РФ і виключно за рахунок таких коштів. Згідно з визначенням НБУ в країні зараз 14 системно важливих банків, однак і депутати, і експерти вказують, що йдеться саме про Альфа-Банк Україна.