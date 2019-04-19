Финансовые новости
- |
- 19.04.19
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак
12:37 19.04.2019 |
С целью обеспечения лучшей защиты от атак типа «человек посередине» («man in the middle», MitM) компания Google будет блокировать попытки авторизации, инициированные из встроенных фреймворков для web-браузинга, которые нередко используются в фишинговых атаках.
Речь идет о Chromium Embedded Framework (CEF), XULRunner и тому подобных инструментах. Встроенные фреймворки браузеров позволяют разработчикам добавлять в приложения функции браузера. К примеру, CEF предоставляет возможность встраивать в приложения браузерный движок Chromium.
Как пояснил директор по продукции Google Джонатан Скелкер (Jonathan Skelker) в блоге компании, фишеры могут использовать такие фреймворки для выполнения скрипта javascript на web-странице и автоматизации пользовательской активности. В рамках атаки «человек посередине» злоумышленник, владеющий учетными данными и кодами двухфакторной аутентификации, может автоматизировать авторизацию в настоящих сервисах Google.
Подобные атаки сложно обнаружить, и блокировка попыток авторизации с этих платформ должна решить проблему.
«Поскольку мы не можем заметить разницу между легитимной авторизацией и MitM-атакой на данные платформы, начиная с июня, мы будем блокировать попытки авторизации с встроенных браузерных фреймворков», - пишет Скелкер.
Данная мера коснется разработчиков, которым придется изъять такие фреймворки из своих приложений. Им Google рекомендует перейти на использование Oauth-аутентификации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Гройсман и Коболев не могут снизить цены на газ для украинцев
|Доллар дорожает из-за католиков и Зеленского
|Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты
|Война за таможню: Кому выгоден контрабандный хаос при Зеленском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ определил механизм сообщение банками исполнителей о счетах должников
|Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак
|Справочный курса гривни снизился на 2,64 коп. до 26,8652 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.04.19
|Биржи Китая закрылись 19 апреля в плюсе на ослаблении опасений за экономику страны
|Курсы валют по карточным операциям на 19.04.19
Это интересно
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов
|Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента
|Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID