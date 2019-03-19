JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

JPMorgan Chase & Co тестирует игры, основанные на принципах нейробиологии, чтобы набирать стажеров в компанию. Банк внедряет технологию Pymetrics - стартапа, для оценки человеческих способностей через игры. Он помогает компаниям оценивать социальные, когнитивные и поведенческие характеристики соискателей, такие как внимание, память и альтруизм.

Чтобы определить, кто лучше всего подходить для работы, платформа измеряет атрибуты кандидата в сравнении с показателями успешных сотрудников фирмы. Это помогает компаниям делать свои оценки в большей степени на основе данных, чем традиционные процессы.

Отличие Pymetrics от других оценочных тестов человеческих способностей заключается в том, что он основан на нейронауках, а не на психологии. За последние два десятилетия нейронауки произвели революцию в понимании людей и человеческого мозга. Появились новые способы оценки важных когнитивных и личных качеств людей, а также алгоритмы точного предсказания из работы.

Сервис предлагает ряд тестов, выполненных в виде игр. Кандидат отвечает на вопросы вроде «вам дали десять долларов, а партнёру не дали ничего, сколько вы ему подарите», решает математические задачки и на скорость кликает по пробелу. Тестирование занимает около 40 минут. Кандидат получает отсортированный список, насколько он соответствует каждой профессии по складу личности, например: инвест-банкир - пять процентов, менеджер-проекта - десять процентов, учитель - 90%.

Особенность сервиса в том, что результаты тестов не зависят от демогафии: мужчины и женщины, азиаты и афроамериканцы получают одинаковые оценки. В тематических исследованиях Pymetrics приводит случаи, когда с помощью приложения клиенты сбалансировали потоки принятых кандидатов.

В JPMorgan Chase говорят, что история трудоустройства является хорошим показателем для опытных работников, но с недавними выпускниками колледжа резюме имеют меньшую прогностическую ценность, так как опыта у соискателей может не быть. Это побудило JPMorgan протестировать технологию Pymetrics с кандидатами начального уровня, которые обычно только начинают свою карьеру.

Крупные фирмы все чаще обращаются к технологиям, чтобы сделать процесс найма и другие кадровые процессы более справедливыми. Пилотный проект JPMorgan продолжит работу с кандидатами на стажировку в США в 2020 году, но эта технология станет лишь одним из этапов процесса отбора.

Другая крупная фирма, Unilever при найме сотрудников начального уровня использовала искусственный интеллект (AI). В компании отмечают, что технология значительно увеличила разнообразие нанятых сотрудников и экономическую эффективность найма. Unilever является одним из ведущих мировых лидеров на рынке потребительских товаров, с миллиардными брендами, такими как Axe, Dove и Lipton, и имеет 170 000 сотрудников по всему миру.

Вместо того, чтобы отправлять представителей в элитные университеты, собирать резюме и организовывать телефонные интервью для студентов, Unilever решила обратиться к решениям провайдеров HR-услуг Pymetrics и HireVue.

Кандидаты узнают о работе в Интернете через социальные сети, такие как Facebook или LinkedIn, и отправляют в компанию ссылки на свои профили никаких резюме не требуется. Затем они проводят около 20 минут, играя в 12 игр на платформе Pymetrics. Если их результаты соответствуют требуемому профилю определенной позиции, они переходят к интервью через программу HireVue, где записывают видео-ответы на заданные вопросы интервью.

Технология анализирует ключевые слова, интонацию и язык тела, и делает заметки для менеджера по найму. Тест можно выполнить на смартфоне или планшете. Если кандидат проходит через эти два этапа отбора, их приглашают в офис Unilever, чтобы соискатели провели день как сотрудник компании.

Unilever поделилась результатами технологического апгрейда процесса рекрутинга в подразделении компании в Северной Америке за период с июля 2016 года по июнь 2017 года. Так, количество заявок на работу удвоились в течение первых 90 дней, удалось сохранить гендерный паритет, соблюсти присутствие различных национальностей.