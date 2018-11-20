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Нацбанк обнародовал список 25 банков-нарушителей нормативов
07:37 20.11.2018 |
Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, нарушали сразу три банка. У Мисто Банка значение норматива упало до 2,89%, у Банка Кредит Днепр - до 3,43%. А БМ Банк, у которого НБУ забрал лицензию 6 ноября, показал Н2 на уровне 1,26%.
Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у трех банков: кроме БМ Банка (капитал упал до 481 тыс. грн), этот норматив нарушали Вернум Банк (98,577 млн грн), который инициировал процедуру отказа от банковской лицензии, и Мисто Банк (за месяц показатель капитала упал с 79,091 млн грн до 42,991 млн грн).
Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, выполняли все банки, кроме БМ Банка, а норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%, нарушали ВТБ Банк (8,68%) и БМ Банк (0,42%). ВТБ Банк столкнулся с дефицитом ликвидности и ввел комиссии до 25% за снятие наличных средств и перевод безналичных средств в другие банки.
Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не меньше 60%, нарушали ВТБ Банк (18,72%), Банк Кредит Днепр (45,97%) и БМ Банк (3%).
14 банков из 81 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.
Норматив Н7 нарушали 13 банков: Проминвестбанк (124,11%), Первый инвестиционный банк (69%), Сбербанк (34,44%), Аккордбанк(50,49%), Индустриалбанк (53,66%), Банк Кредит Днепр (137,55%), Укрсоцбанк (32,95%), ВТБ Банк (60,2%), Альфа-Банк(38,29%), «Пивденный» (26,07%), Мисто Банк (142,33%), Укрэксимбанк (32,36%), БМ Банк (3951,29%).
Список нарушителей покинул ПУМБ, который резко улучшил норматив с 83,43% до 22,19%.
Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал Банк Кредит Днепр (1288,88%) и БМ Банк (3951,29%).
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 15 банков: Мегабанк (248,12%), Банк инвестиций и сбережений (214,36%), Первый инвестиционный банк (153,31%), Мисто Банк (183,0%), ПУМБ (87,03%), Асвио Банк (83,25%), Юнекс Банк (94,1%), Вернум Банк (102,74%), банк «Клиринговый дом» (26,73%), Аккордбанк(51,11%), Поликомбанк (33,78%), банк «Украинский капитал» (51,79%), Полтава-банк (26,14%), Банк Кредит Днепр (45,84%); БМ Банк (3951,29%). Перестал нарушать норматив Коминвестбанк.
Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) никто не нарушал, как и норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) не должны превышать 5%.
Л13-1 на 1 ноября нарушали 6 банков: Проминвестбанк (193,15%), ПриватБанк (142,79%), Банк Кредит Днепр (135,2%), Альфа-Банк (22,06%), Индустриалбанк (18,71%), Ощадбанк (91,43%).
Л13-2 нарушали два банка: БМ Банк (1188,42%) и ВТБ Банк (45,16%). Укрэксимбанк перестал нарушать норматив.
Лидером по нарушенным нормативам среди действующих банков является Банк Кредит Днепр (6 нормативов) и БМ Банк (9), у которого в ноябре забрали лицензию. Еще по 4 норматива нарушали Мисто Банк и ВТБ Банк, который хотел бы сдать лицензию, но его акции арестованы.
Остальные банки-нарушители не выполняли один - два норматива.
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