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Goldman Sachs и Apple выпустят совместную кредитную карту в начале 2019г
11:52 11.05.2018 |
Apple Inc. и Goldman Sachs Group Inc. готовятся к выпуску совместной кредитной карты.
Запуск карты под брендом Apple Pay может произойти уже в начале следующего года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, по их словам, компания откажется от давнего партнерства с Barclays Plc по выпуску карт лояльности.
Совместная карта Apple-Goldman может помочь компаниям бороться со слабостями их основных бизнесов, отмечается в статье. По мере того, как рост продаж новых моделей iPhone замедляется, Apple фокусируется на таких услугах, как мобильные платежи, подписки на потоковую музыку и продажи в онлайн-магазине App Store.
Между тем Goldman Sachs продвигается в сторону потребительского банкинга для того, чтобы компенсировать спад в торговле ценными бумагами: выручка в этой сфере упала на две трети со времен финансового кризиса. Банк в 2016 году запустил розничный бизнес под названием Marcus для онлайн-счетов и потребительских кредитов. С того времени руководство рассматривало возможность расширения данного сегмента за счет выпуска кредитных карт и инструментов для управления капиталами.
Партнерство Apple и Goldman помимо совместной карты будет включать и другие услуги, в частности, предоставление в магазинах кредитов на покупку iPhones.
По данным источников WSJ, компании пока не согласовали окончательные условия соглашения о выпуске кредитных карт.
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