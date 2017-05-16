JPMorgan купил офисные помещения в Ирландии для размещения 1 тыс. сотрудников

JPMorgan Chase & Co. приобрел строящееся офисное здание в центре Дублина для размещения около 1 тыс. сотрудников в процессе переезда из Лондона после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), сообщает ирландское издание RTE.

Ирландское подразделение JPMorgan купило здание у конгломерата Kennedy Wilson, канадской Fairfax Financial Holdings и ирландского National Asset Management Agency.

Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным источников Bloomberg, она составляет около 125 млн евро за все здание площадью 12 тыс. кв. метров.

Завершение работ и ввод в эксплуатацию ожидаются в III квартале 2018 года. Сделка JPMorgan по приобретению здания, вероятно, будет завершена в те же сроки.

Будущий деловой квартал на набережной Кэпитал-Док в центре Дублина включает три офисных здания и жилые здания на 190 квартир, предназначенные для сдачи в аренду. Общая площадь застройки превышает 60 тыс. кв. метров, это один из крупнейших строительных проектов в Ирландии.

Ранее в мае глава инвестиционного подразделения JPMorgan Дэниэл Пинто заявил, что банк готовится переместить сотни сотрудников, работающих в настоящее время в Лондоне, в офисы в Дублине, Франкфурте и Люксембурге, чтобы сохранить доступ к единому европейскому рынку после Brexit.

Еще до прошлогоднего референдума в Великобритании, по итогам которого было принято решение о выходе страны из ЕС, глава JPMorgan Джеймс Даймон отмечал, что банку придется переместить порядка 4 тыс. сотрудников из Лондона в случае Brexit. В начале этого года он заявил, что это число может оказаться больше или меньше в зависимости от исхода переговоров между Великобританией и ЕС об условиях Brexit.

