Нафта дорожчає: Brent піднялася до $91,3 за барель

Зростання цін на нафту посилилося ввечері у вівторок на тлі побоювань щодо розгортання конфлікту на Близькому Сході.

Вересневі ф'ючерси на нафту сорту Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 18:34 кч, подорожчали на $2,1 (2,35%) - до $91,32 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у вересні на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $1,9 (2,3%), до $84,38 за барель.

Північноморська марка нафти торгується на максимумі з 10 червня, північноамериканська - з 11 червня.

Напередодні єменські хусити повідомили про морську блокаду Саудівської Аравії у відповідь на блокаду портів у Ємені та атаку на міжнародний аеропорт у Сані. У вівторок вони додали, що морська блокада Саудівської Аравії поширюється не тільки на судна, пов'язані з королівством, а й на весь морський транспорт, що прямує до саудівських портів та з них.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Вашингтон вживатиме заходів у разі перекриття хуситами Червоного моря, зазначивши, що поки що блокади не спостерігається.

"Скорочення експорту через Ормузьку протоку та побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти через Червоне море надають помірну підтримку цінам на нафту", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

