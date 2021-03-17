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Нефть слабо дорожает 17 марта на неожиданном снижении запасов в США
07:58 17.03.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром немного растут, в то время как инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 68,41 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 64,91 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 1 миллион баррелей, аналитики же прогнозировали их рост. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Эксперты ожидают, что ведомство сообщит о снижении этих запасов на 2,97 миллиона баррелей.
Аналитики в связи с этим также считают, что более активному росту цен на "черное золото" мешает периодическая фиксация прибыли после слишком активного их роста. "После ралли нефти в этом году неудивительно, что на ее росте фиксируется прибыль, - сказал агентству Блумберг аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).
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