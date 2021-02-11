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Нефть продолжает дешеветь 11 февраля после выхода доклада МЭА
12:28 11.02.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг снижаются, инвесторы фиксируют прибыль после ралли, длившегося несколько дней подряд, а вышедший доклад Международного энергетического агентства (МЭА) не изменил общей картины, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.40 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46%, до 61,19 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 58,42 доллара за баррель.
Стоимость нефти поднималась с начала месяца, прибавив более чем 10%. Но сегодня утром, похоже, возобладало желание части инвесторов и спекулянтов зафиксировать эту прибыль.
Рынки при этом, по сути, не обратили особого внимания на данные очередного доклада МЭА, вышедшие в полдень.
Агентство, в частности, понизило прогноз мирового спроса на нефть в текущем году и теперь ждет его роста на 5,4 миллиона баррелей в сутки. Также, по данным документа, добыча нефти стран ОПЕК в январе выросла на 240 тысяч баррелей в сутки к уровню декабря, до 25,45 миллиона баррелей в день.
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