МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире

Мировое энергетическое агентство (МЭА) немного ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и ждет его роста на 5,4 миллиона баррелей в сутки, в первом квартале ожидает его падения на 1 миллион баррелей в сутки по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, следует из доклада организации.

"Прогноз по росту мирового спроса на нефть в отчете за этот месяц практически не изменился, он составит 5,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году. Потребление достигнет 96,4 миллиона баррелей в сутки, что позволит восстановить около 60% от его уровня до пандемии в 2020 году", - говорится в февральском докладе. В январском прогнозе ожидалось, что спрос вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки.

В то же время МЭА осторожно в отношении прогнозов по спросу на нефть в первом квартале 2021 года из-за возможного влияния новых штаммов коронавируса, в частности, на мобильность.

"По этой причине мы пересмотрели наш прогноз на первый квартал в сторону понижения на 100 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидается, что спрос снизится на 110 тысяч баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 93,7 миллиона ​​баррелей в сутки, что ниже на 1 миллион баррелей в сутки по сравнению с уровнем четвертого квартала 2020 года", - добавляется в докладе.

При этом МЭА немного улучшило оценку падения спроса на нефть в мире в 2020 году. Если в прошлом докладе агентство оценило падение в 8,8 миллиона баррелей в сутки, то теперь сообщает, что спрос упал на 8,7 миллиона баррелей в сутки, до 91 миллиона баррелей в сутки.

ДОБЫЧА

Мировая добыча нефти в январе выросла на 0,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с декабрем и составила 93,6 миллиона баррелей в сутки, обновив максимум с апреля 2020 года, говорится в докладе.

"Мировая добыча нефти выросла в январе, так как было ослаблено сокращение в рамках сделки ОПЕК+, и страны за ее пределами также увеличили добычу. Увеличение на 590 тысяч баррелей в сутки месяц к месяцу привело к мировой добыче в объеме 93,6 миллиона баррелей в сутки - это самый высокий показатель с прошлого апреля", - говорится в докладе.

При этом отмечается, что текущий показатель на 7,1 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в январе прошлого года.

В феврале аналитики агентства ожидают падения мировой добычи в связи с добровольным сокращением Саудовской Аравии.

ВНЕ ОПЕК

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+ на 2021 год на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает рост на 0,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в его февральском докладе агентства.

"Оценка добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, была пересмотрена в сторону увеличения на 290 тысяч баррелей в сутки, при этом на долю Северной Америки приходится большая часть роста. Ожидается, что в 2021 году добыча вырастет в среднем на 830 тысяч баррелей в сутки", - говорится в докладе.

Отмечается, что рост произойдет после снижения добычи вне ОПЕК+ в 2020 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки.