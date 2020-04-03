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Goldman Sachs: сокращения Саудовской Аравией и РФ добычи нефти может быть недостаточно
11:10 03.04.2020 |
Скоординированного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией на 10 миллионов баррелей в день будет недостаточным для спасения рынков, считают аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство Блумберг.
"Сокращения,... аналогичные тем, о которых было написано в Twitter президентом (США - ред.) Дональдом Трампом, займут недели, и этого будет недостаточно", - пишет агентство.
В четверг Трамп заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом ситуацию на мировом энергетическом рынке. В частности, он предположил, что эта страна, а также РФ могут сократить свою добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, а через 20 минут он назвал объем в 15 миллионов баррелей.
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Трамп поведал о разговоре Путина с саудовским наследным принцем. Кремль опроверг эту информацию, однако цены на нефть подскочили более чем на 30 процентов.
Эксперты отмечают, что существует высокий уровень неопределенности относительно того, произойдет ли сокращение добычи, учитывая объем необходимой для этого политической координации. Кроме того, снижение добычи - это процесс, который займет недели, и, по мнению аналитиков, будет меньше заявленного объема сокращения.
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"Они хотят сделать это (сократить добычу). Это было бы хорошо для их стран. Мы не обсуждали это (уступки со стороны США - ред.)", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, обещал ли он какие-то уступки в виде сокращения добычи нефти в США.
При этом аналитики считают, что если сокращение добычи составит 10 миллионов баррелей в сутки, это все равно приведет к дефициту в 9 миллионов баррелей в сутки во втором квартале, учитывая сокращение спроса, вызванного распространением коронавируса.
По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия рассматривает возможность снижения собственной добычи нефти до уровня ниже 9 миллионов баррелей в день, при условии участия в сокращении других стран. По информации мартовского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в январе выросла на 0,7% к декабрю, составив 9,739 миллиона баррелей в сутки.
Цена на нефть марки Brent в марте обвалилась почти на 55% на фоне развала сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и опасений вокруг коронавируса.
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