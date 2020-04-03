Трамп заявил, что не обещал РФ и Саудовской Аравии уступок в виде сокращения добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи нефти.

"Они хотят сделать это (сократить добычу). Это было бы хорошо для их стран. Мы не обсуждали это (уступки со стороны США - ред.)", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, обещал ли он какие-то уступки в виде сокращения добычи нефти в США.

Ранее Трамп заявлял, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом ситуацию на мировой энергетическом рынке. В частности, он предположил, что эта страна, а также РФ могут сократить свою добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, а через 20 минут он назвал объем в 15 миллионов баррелей.