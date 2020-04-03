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WSJ: Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на своих условиях
22:00 02.04.2020 |
Саудовская Аравия рассматривает возможность снижения собственной добычи нефти до уровня ниже 9 миллионов баррелей в день при условии участия в сокращении других стран, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Крупнейший в мире экспортер нефти в настоящее время рассматривает возможность снижения добычи нефти до уровня ниже 9 миллионов баррелей в день, что зависит от других стран G20, которые присоединятся к собственным сокращениям", — сообщает газета.
Кроме того, газета уточняет, что Саудовская Аравия хочет, чтобы к сокращению добычи нефти присоединились США, Канада, Мексика и другие страны G20.
По информации мартовского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в январе выросла на 0,7% к декабрю, составив 9,739 миллиона баррелей в сутки.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом ситуацию на мировой энергетическом рынке. В частности, он предположил, что Эр-Рияд и Москва могут сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день, а через 20 минут он назвал объем в 15 миллионов баррелей.
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