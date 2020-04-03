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Твиты Трампа вызвали скачок цен на нефть и опровержение Кремля
22:09 02.04.2020 |
Высказывания президента США Дональда Трампа о нефтяном конфликте России и Саудовской Аравии привели к скачку цен на нефть. В четверг, 2 апреля, он написал в Twitter, о прошедшем разговоре между российским и саудовским лидерами. Теперь, по его утверждению, можно ожидать снижения добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки и больше.
"Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и ожидаю, что они будут сокращать (нефтедобычу. - Ред.) примерно на 10 млн баррелей и, возможно, гораздо больше, что, если произойдет, будет великолепно для нефтегазовой отрасли", - говорится в твите Трампа.
Чуть позднее он опубликовал еще один пост, в котором написал, что сокращение добычу может составить до 15 млн баррелей в сутки. "Хорошие (великолепные) новости для всех!" - высказал свою оценку глава Белого дома.
После этого цены сортов нефти Brent и WTI подскочили более чем на 30 процентов.
Опровережение из Кремля
Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о телефонном разговоре президента России с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом. "Разговора не было", - заявил он "Интерфаксу", уточнив, что и планов проведения такой беседы в Кремле нет.
Тем временем Саудовская Аравия заявила, что хочет созвать экстренную встречу группы нефтедобывающих стран ОПЕК+, заявив ее целью обсуждение "справедливого соглашения", чтобы восстановить желаемый баланс на нефтяном рынке, сообщило саудовское агентство SPA.
Из-за спора между Москвой и Эр-Риядом, а также в связи со снижением спроса на фоне пандемии коронавируса, цены на нефть упали в последнее время до самого низкого уровня за 18 лет. Это создает трудности для американских нефтедобывающих компаний, поскольку добыча нефти методом фрекинга (гидроразрыва пласта) относительно дорога и низкие цены делают ее нерентабельной.
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