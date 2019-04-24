Эксперты не ожидают дефицита топлива в Украине - рынок диверсифицирован

Рынок нефтепродуктов Украины достаточно диверсифицирован, с 2017 года топливо в Украину поступает более чем из 10 стран.

Как сообщает Укринформ, об этом заявили в Нефтегазовой ассоциации Украины.

"Степень диверсификации рынка Украины превышает уровень многих европейских государств. С 2017 года топливо в Украину поступает более чем из 10 стран с использованием всевозможных логистических схем - морской, железнодорожной, автомобильной и трубопроводной, что позволяет в сжатые сроки организовать любые поставки", - отметили в ассоциации.

В частности, ассоциация проанализировала изменения в постановление РФ от 18 апреля 2019 года № 460-25, которые меняет режим поставки топлива в Украину.

"Согласно данному документу, с 1 июня 2019 года импорт дизельного топлива, бензинов и сжиженного газа в Украину будет осуществляться на основании разрешений Минэкономразвития РФ. В документе не говорится, что объемы топлива будут каким-то образом ограничены. Если компании-поставщики топлива своевременно получат разрешения, ситуация на рынке нефтепродуктов Украины останется неизменной", - подчеркнули в ассоциации.

На сегодня критерии и правила, по которым будут выдавать такие разрешения пока не обнародованы.

"В случае задержки выдачи разрешений компаниям-поставщикам топлива, рынок быстро переориентируется на поставки из других стран: Белоруссии, Польши, Румынии, Венгрии и других. В таком случае возможны незначительные колебания стоимости топлива в связи с изменением логистических маршрутов поставок", - добавили в НАУ.

Как сообщалось, на прошлой неделе стало известно об изменении режима экспорта светлых нефтепродуктов из РФ в Украину с 1 июня. В СМИ оценили это решение как "ограничение экспорта".

Беларусь временно прекратила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества нефти, поступающей из РФ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство будет искать другие пути поставок топлива.

Статьи по теме:

18.04.19 Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", - Дмитрий Медведев.

18.04.19 Украина быстро заместит возникший дефицит из-за запрета экспорта нефтепродуктов из РФ - «А-95»

Из России Украина ввозит в основном дизтопливо и сжиженный газ. Доля российского импорта в структуре их общего потребления занимает до 40%.



