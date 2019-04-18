Украина быстро заместит возникший дефицит из-за запрета экспорта нефтепродуктов из РФ - «А-95»

Украине удастся быстро заместить дефицит нефтепродуктов, который возникнет в связи с запретом Россией их ввоза в страну, при этом дизтопливо подорожает на 1-1,5 грн/литр, сжиженный газ - на 2 грн/литр.

Такое мнение выразил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на странице в Facebook.

Он напомнил, что из РФ Украина ввозит в основном дизтопливо и сжиженный газ. Доля российского импорта в структуре их общего потребления занимает до 40%.

Замещение российских поставок дизтоплива произойдет за счет переориентации на его ввоз из Беларуси, морских поставок и увеличения производства "Укртатнафтой", прогнозирует С.Куюн. По его подсчетам, рост цен в результате этого составит 1-1,5 грн/литр.

Дефицит сжиженного газа будет также компенсирован за счет морских поставок, ввоза из Казахстана и ЕС. При этом рост цен составит в среднем на 2 грн за литр по сравнению с нынешним уровнем, отмечает директор "А-95".

"Для переключения на новые источники поставок понадобится месяц. В этот период будет наблюдаться ценовая турбулентность с непрогнозируемым изменением цен. И не факт, что рост цен вообще произойдет. Сейчас, например, котировки идут вниз. Так что смертельного ничего нет, сохраняйте спокойствие. Зато в итоге получим диверсифицированный и независимый от РФ рынок со своей нефтепереработкой", - подытожил С.Куюн.

Как сообщалось, в четверг правительство РФ сообщило о введении с 1 июня запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

Согласно документу, в перечень товаров, запрещенных к вывозу из РФ в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной, смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

По спецразрешениям, выдаваемым Министерством экономического развития РФ, могут вывозиться: прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы.

Украина в 2018 году импортировала более 2,5 млн тонн дизтоплива из России, или 39% общего объема потребления. Основным каналом поставок стал нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс", по которому поступало 2,418 млн тонн (на 32% больше, чем в 2017 году).

Украина также импортировала из России 0,5 тыс. тонн сжиженного газа, при этом доля российских поставок в общем объеме потребления сократилась с 49% до 40%.

