Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Глава кабмина РФ уточнил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", - отметил он.

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.

"Я подписал постановление правительства. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", - отметил Медведев.