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Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов
12:53 18.04.2019 |
Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.
Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
Глава кабмина РФ уточнил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения.
"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", - отметил он.
Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.
"Я подписал постановление правительства. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", - отметил Медведев.
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