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Некачественная российская нефть уже попала на территорию ЕС и Украины
08:06 24.04.2019 |
Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже поступила в Евросоюз и Украину.
Об этом сообщил заместитель руководителя белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в Мозыре, сообщает "Радио Свобода".
"По результатам проб, которые были отобраны на границе Беларуси и Польши, можно констатировать, что некачественная нефть поступила на территорию стран Европейского союза. Такая же нефть есть и на территории Украины", - сказал Сизов.
По его словам, некачественная нефть продолжает поступать в Беларусь из России.
Ранее заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, страны Балтии и Польшу из-за низкого качества российской нефти.
Перед этим белорусские компании сообщили о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование.
22 апреля Министерство энергетики России пообещало, что качество продукции улучшится в ближайшее время.
Как сообщал Укринформ, АО "Укртранснафта" усилило контроль за качеством нефти, поступающей на территорию Украины.
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