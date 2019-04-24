Некачественная российская нефть уже попала на территорию ЕС и Украины

Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже поступила в Евросоюз и Украину.

Об этом сообщил заместитель руководителя белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в Мозыре, сообщает "Радио Свобода".

"По результатам проб, которые были отобраны на границе Беларуси и Польши, можно констатировать, что некачественная нефть поступила на территорию стран Европейского союза. Такая же нефть есть и на территории Украины", - сказал Сизов.

По его словам, некачественная нефть продолжает поступать в Беларусь из России.

Ранее заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, страны Балтии и Польшу из-за низкого качества российской нефти.

Перед этим белорусские компании сообщили о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского нефтеперерабатывающего завода заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование.

22 апреля Министерство энергетики России пообещало, что качество продукции улучшится в ближайшее время.

Как сообщал Укринформ, АО "Укртранснафта" усилило контроль за качеством нефти, поступающей на территорию Украины.

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