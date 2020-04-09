«Антиколомойский» закон. Комитет работает над таблицей, она готова на 67%

Окончательный вариант сводной таблицы с поправками в так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д будет готов не раньше пятницы. Об этом сообщил народный депутат фракции Голос и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

"Секретариат Комитета активно работает над сводом рекордной таблицы... Пока сводная таблица готова на 67% (11000 из 16335 правок внесены), поэтому пятница выглядит как наиболее вероятный день, когда будет окончательная таблица", - сообщил депутат у себя в Facebook.

По его словам, среди препятствий - компьютеры Верховной Рады не рассчитаны на обработку такого объема документа. Кроме того, после свода поправок, их надо еще технически рассортировать.

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