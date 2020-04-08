Игра в дефолт: Пойдет ли Зеленский на войну с Коломойским

Юрій Васильченко / Depo.ua

Количество поправок к так называемому "антиколомойскому" закону бьет все рекорды, что делает принятие этого документа невозможным. Спасет ли украинцев от дефолта, а Зеленского от политического фиаско приведенное им в ВР "зеленое" монобольшинство?

Вчера олигарх Игорь Коломойский, сторонники которого подали 16 с лишним поправок к законопроекту №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, рассказал о своем разочаровании действующей властью: "Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука". "Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих", - отметил Коломойский. И добавил: авторы поправок, а это экс-"слуга" Антон Поляков, "слуги" Ольга Василевская-Смаглюк, Олег Дунда, Дмитрий Черный, Александр Дубинский, Сергей Демченко и Виктор Бондарь, сопредседатель депутатской группы "За будущее", которую связывают с интересами Коломойского - симпатики Украины.

Стоит отметить, что авторы поправок из пропрезидентской фракции - мажоритарщики, поэтому максимальное наказание, которое могут (хотя вряд ли) к ним применить - исключить из фракции. Но мандата это не лишает. Впрочем, к этому вопросу вернемся чуть позже.

На вопрос журналистов, за дефолт ли он, Коломойский ответил: "Я за реструктуризацию долгов". Это такое же лукавство, как и относительно нардепов из его группы влияния, которых он "ни о чем не просил". Трудно поверить, что тысячи поправок депутаты готовили самостоятельно, больше верится в другой вариант - они подписались под поправками, подготовленными за пределами парламента. Цель этих замечаний понятна - полностью заблокировать принятие "антиколомойского" закона. Ведь если рассматривать законопроект по процедуре, то процесс растянется до января или февраля следующего года. При таком сценарии кредит МВФ Украине не светит. А заодно и деньги других международных доноров. Никто не будет говорить с официальным Киевом о реструктуризации долга, потому что мировые финансисты не имеют привычки садиться за стол переговоров с шулерами, которые обещают выполнить требования МВФ, но потом соскакивают или ищут оправданий.

Здесь можно вспомнить реструктуризацию времен правительства Яценюка, которого Коломойский вспомнил незлым тихим, и министра финансов Натальи Яресько. К той реструктуризации и до сих пор много претензий - справедливых, но все же больше мифических. Так вот: на тот момент Украина наладила сотрудничество с Международным валютным фондом, что стало положительным сигналом для кредиторов. Сейчас сотрудничество с МВФ висит на волоске. Второй момент: на то время сложилась ситуация, благоприятная для Украины - если здесь вообще уместно слово "благоприятная" - мировое сообщество безусловно поддерживало наше государство в войне против северного агрессора, Украина не сходила со страниц газет и из эфиров телеканалов. Сейчас такой безусловной поддержки уже нет, мир беспокоит коронавирус и экономические последствия пандемии, а к МВФ выстроилась длиннющая очередь из стран-просителей. Если ВР не примет закон в ближайшее время, а это, как мы писали выше, крайне сомнительно, то наши потенциальные деньги быстро отдадут более адекватным странам. Ну, а Украине предложат спасаться собственными силами. Которых у нее нет.

Есть ли хотя бы какая-то возможность принять "антиколомойский" закон и спасти государство от падения в пропасть дефолта? Сейчас депутаты пытаются найти выход, сгруппировав предложения по тому, какой статьи они касаются. Но это все равно будет продолжаться слишком долго. Поэтому пришло время посмотреть на опыт предшественников, которых Зе-команда "сделала вместе" в прошлом году? Созданная по результатам выборов 2014 года проевропейская коалиция, которая потом распалась, также начала свою работу с турборежимом: достаточно много законов, преимущественно внесенных президентом, принимались по сокращенной процедуре. В один день и в первом чтении, и в целом. В основном речь шла о насущных законах, которые касались войны, мобилизации, поддержки армии и так далее. За это тогдашнюю Раду критиковали и оппозиционеры, и эксперты. Однако сокращение процедуры давало возможность оперативно реагировать на вызовы, которые стояли перед государством. Сейчас перед властью стоит вызов дефолта, который не только может смести эту власть, но и стать невероятным испытанием для государственности.

Сокращенная процедура предусмотрена регламентом парламента, но для этого должны быть соблюдены несколько важных пунктов, и главный - к законопроекту после первого чтения не должны вносится поправки. То есть, нужны политическая воля, скорость решений и консенсус. Как показало голосование 30 марта, голоса за "антиколомойский" закон в Раде есть, дело лишь в механизме, как правильно организовать принятие документа. В качестве идеи "на подумать", можно попробовать вариант отзыва заблокированного поправками законопроекта №2571-п и внесение идентичного или откорректированного документа лично президентом Зеленским как безотлагательного. С названием вроде "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты национальной безопасности в сфере финансов и банковской деятельности и недопущения дефолта".

Но для этого нужны два важных нюанса: главный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики во главе со "слугой" Даниилом Гетманцевым должен оперативно одобрить документ и застопорить альтернативные ему, а они обязательно будут; следует придерживаться требований регламента о рассмотрении вопроса по сокращенной процедуре. Их немного. После положительного голосования будут постановления, которые будут блокировать подпись спикером, но это небольшая беда, судебные иски - это отложенный риск, однако главное - МВФ получит четкий сигнал, что Украину из очереди на финансовую помощь выбрасывать не нужно. Положительный сигнал получат и другие кредиторы.

Это - идеальная схема, которая скорее всего не сработает. Ведь, во-первых, во фракции "слуг" своих голосов за "антиколомойский" закон нет, придется торговаться с "Евросолидарностью", "Голосом", "Доверием". Торги будут сопровождаться обвинениями Зеленского в "сговоре" с предшественниками, что отобразится на его рейтинге. Во-вторых, законопроект попытаются заблокировать на уровне комитета, срывая кворум. В-третьих, президенту придется принимать сложное решение об исключении из состава фракции депутатов из группы влияния Коломойского. Это - открытая война с олигархом, благодаря которому, в том числе для Зеленского, год назад невероятно удачно сошлись звезды. Людей Игоря Валерьевича в "СН" не критически много, формально монобольшинство даже может сохраниться, однако каждое положительное голосование "зеленых" в дальнейшем будет стоить и нервов, и денег.

То есть, встанет перспектива или роспуска парламента, что катастрофически плохо для Зеленского, учитывая фактор мобилизации против него различных сил, от пророссийских до недавних союзников (проще говоря, "слуги" выборы проигрывают), или создание новой коалиции. С той частью фракции, которая останется верной Зеленскому, а это подавляющее большинство, и "Голосом", который компенсирует нехватку собственных "штыков". Поддержка "Доверия" и части внефракционных даст возможность принимать законы. Сомнительно, что в такую коалицию возьмут "ЕС", однако, как видим, принцип "враг моего врага - мой друг" уже сработал и в случае с "антиколомойским" законом, и с земельным. Да, рейтинг Зеленского во всех вариантах пойдет вниз, и этому активно будут способствовать олигархические медиа, однако чего ему бояться, если он действительно не собирается баллотироваться во второй раз. Ну, а дальше - история рассудит.