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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом

19:02 08.04.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Автор свыше 6 тыс поправок к "антиколомойскому" закону Антон Поляков поставил ультиматум: он отзовет свои поправки в случае отмены медицинской и земельной реформы.

Поляков стал народным депутатом благодаря стечению трех обстоятельств. Первое, и главное, он баллотировался под брендом "Слуга народа", то есть при поддержке президента Зеленского. Второе - его основным конкурентом был бывший нардеп и скандально известный застройщик Максим Микитась, очень удобная мишень для критики. И, третье обстоятельство: Поляков по всем критериям соответствовал тренду "новые лица" - мелкий предприниматель, без высшего образования, без опыта политической деятельности, то есть именно такой, какого в прошлом году хотело население. В кулуарные моменты, почему именно этот человек стал выдвиженцем "слуг", углубляться не будем, избирателей такие мелочи обычно не волновали.

Прошло немного времени, и Антон Поляков стал оппозиционером в составе пропрезидентской фракции, из которой в конце концов его исключили. Справедливо, не справедливо, но таким было решение коллег нардепа. И после того, когда это случилось, никто из руководящих лиц фракции и партии "Слуга народа" не обратился к избирателям Чернигова с объяснениями, почему так произошло. Официальную позицию озвучил заместитель главы фракции и партийный босс Александр Корниенко: Поляков и Скороход не голосовали за согласованные фракцией законопроекты. Ранее изгнанник обвинял самого Корниенко в продаже мест на округах. Какой вывод из этого могли сделать избиратели? Правильно: их обманули, поскольку что одни стоят других.

И вернемся к ультиматуму Полякова. Его причины он объясняет таким образом: руководство страны выдвигает ультиматумы от имени МВФ и использует неконституционные методы, чтобы угодить западным кредиторам, а он выдвигает требования от имени народа. То есть, такой себе борец с мировым капиталом. И предупреждает власть: с ним договориться не получится. Далее перечисляет свои требования: пересмотр принятого закона о рынке земли, отсрочить реализацию второго этапа медицинской реформы, отменить "антифоповские законы".

В соцсетях многие возмутились, мол, Поляков своим ультиматумом берет в заложники и власть, и народ. Однако не все так просто, ведь через год после избрания Зеленского президентом и спустя восемь месяцев после невероятного успеха "слуг" на парламентских выборах в июле 2019-го нынешняя власть начинает пожинать плоды лживых обещаний, данных народу. Можно прожить без денег МВФ. Разве не об этом говорилось в сериале о Голобородько? Медицинская реформа Ульяны Супрун - зло. Разве не об этом рассказывала избирателям Зе-команда? Малому и среднему бизнесу дадут максимальные послабления. И об этом также говорили. Реальность оказалась иной: без кредитов Украина окажется в состоянии дефолта, медицинская реформа Супрун себя оправдала и поэтому продолжается, предприниматели также не получили вольницу, на которую надеялись. Иначе и быть не могло, ибо разгонять популизм по всем медиа - одно, а управлять государством - значит брать на себя ответственность. Поэтому этот Поляков - зеркало, в котором Зеленский и окружение могут увидеть себя. Годичной давности. И таких поляковых с приближением местных выборов будет становиться все больше. Потому что на их фоне "слуги" уже будут "старыми лицами", которых "новые лица" будут допекать за невыполненные обещания.

Это как ящик Пандоры: сами ее открыли, а теперь не могут закрыть. Поэтому мы скоро станем свидетелями информационных атак не только на главу АП Андрея Ермака, брат которого засветился в видосиках Гео Лероса, но и на самого Зеленского. Помните "расследование" на "плюсах" во время предвыборной кампании о том, как Порошенко "убил" своего брата? Не исключено, что после принятия "антиколомойского" закона появятся похожие фейковые расследования о том, как Зеленский стал президентом.

Поляков в упомянутом сообщении убеждает: судьба Коломойского ему безразлична, и что его 6 тыс поправок мотивируются исключительно интересами народа. Лукавит. Но как бы там не было, а Банковой сейчас необходимо искать способ, как обойти ловушки с более чем 16 тысячами поправок к банковскому закону, 6 тысяч из которых подал Поляков. Сейчас рассматривается несколько вариантов, однако во всех существуют подводные камни.

Первый - сгруппировать правки относительно статей законопроекта и рассматривать на комитете десятки идентичных как одну. Сколько времени понадобится комитету на такую фильтрацию, сказать сложно. При этом не стоит забывать, что даже после этого авторы поправок будут настаивать на их постановке на голосование. Другой вариант - собрать 226 заявлений депутатов о намерении проголосовать за законопроект в редакции комитета. Таким способом удастся принять "антиколомойский" закон без рассмотрения поправок. Однако во фракции "слуг" такого количества заявлений не будет, придется обращаться не только к сателлитам из депгруппы "Довира", но и к "Голосу" и "Евросолидарности". И это моментально используют оппоненты Зеленского, чтобы обвинить его в сговоре с предшественниками и "соросятами".

Одним словом, до конца этого месяца закон о невозврате банков не примут. Смогут ли это сделать в мае - а карантин, скорее всего, продлят до середины последнего месяца весны - сказать сложно. Все зависит от результатов торгов всех со всеми. А еще - от политической воли Зеленского наконец отцепить от себя не один десяток людей своей команды, точнее, когда-то его команды, которые убивают рейтинг президента и "слуг" куда успешнее, чем вся оппозиция вместе взятая.
 

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