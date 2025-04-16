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АНАЛІТИКА

Італія перерахувала перший транш у розмірі EUR25 млн на відновлення енергетичної системи України

 

Уряд Італії перерахував перший транш у розмірі EUR25 млнна відновлення енергетичної системи України в рамках спільної ініціативи з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), загальна вартість якої становить EUR200 млн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" посольстві Італії в Україні, кошти призначені державній компанії "Укргідроенерго" та спрямовані на реалізацію невідкладних заходів із відновлення доступу до енергопостачання, посилення електромереж та забезпечення життєво необхідних послуг у найбільш постраждалих регіонах.

"Це перше фінансування є конкретним сигналом потужної підтримки Італією енергетичного сектору України, що зазнав серйозних випробувань через війну", - заявив надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Карло Формоза.

Він підкреслив, що "відновлення країни починається зі світла, тепла, базових послуг, які об'єднують громади та роблять їх стійкими".

Цей внесок є частиною ширшого пакета допомоги Італії на суму EUR125 млн, спрямованого на енергетичну безпеку та відбудову України у співпраці з українськими установами та міжнародними партнерами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Італія
 

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