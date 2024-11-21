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АНАЛІТИКА

Італія виділяє 200 млн євро на відновлення електромережі Україні

 

Італія вирішила інвестувати у відновлення української електромережі 200 млн євро.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні на італійсько-українському бізнес-форумі, повідомляє "Європейська правда".

Таяні зазначив, що інвестувати у відбудову України потрібно вже зараз, під час війни.

"Ми вирішили 200 мільйонів євро інвестувати для того, щоб дозволити Україні відбудувати електромережу, яка була зруйнована російськими атаками. Ми не можемо дозволити, щоб "генерал зима" став союзником Росії", - сказав італійський міністр.

Він також нагадав, що Італія організовує конференцію з відбудови України, яка відбудеться у Римі в наступному році.

Нагадаємо, найперша конференція щодо відновлення України у 2022 році проходила у швейцарському Лугано, 2023 року - у Лондоні. У 2024 році конференція відбулась у Берліні.
Ключові теги: Італія
 

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