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АНАЛІТИКА

Уряд Мелоні хоче відновити ядерну енергетику в Італії

 

Італійський уряд на чолі з прем'єркою Джорджією Мелоні планує відновити ядерну енергетику в країні через 35 років після закриття останньої атомної електростанції.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, уряд хоче відновити ядерну енергетику в Італії, щоб зменшити викиди вуглекислого газу.

Міністр розповів, що Рим планує запровадити законодавство, яке дозволить інвестувати в малі модульні ядерні реактори, які можуть бути введені в експлуатацію протягом 10 років.

До 2050 року, за словами Пікетто-Фратіна, на атомну енергетику має припадати щонайменше 11% загального споживання електроенергії в країні, оскільки Італія прагне зменшити свою залежність від імпортованого викопного палива.

"Щоб мати гарантію безперервного постачання зеленої енергії, ми повинні запровадити квоту на ядерну енергетику", - сказав міністр.

Відновлювані технології, такі як сонячна і вітрова енергетика, "не можуть забезпечити необхідну нам безпеку", стверджує він.

У травні стало відомо, що Велика Британія хоче побудувати нову велику атомну електростанцію на острові Англсі, що на півночі Уельсу, та вже розпочала переговори з міжнародними енергетичними компаніями про будівництво станції.

Перед цим уряд Словаччини схвалив план будівництва ще одного ядерного реактора в країні, яка значною мірою покладається на ядерну енергетику.
Ключові теги: Італія
 

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