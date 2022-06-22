Задача накопить 19 млрд куб. м газа к зиме означает импорт 5,8 млрд куб. м стоимостью до $8 млрд, но может хватить и 15 млрд куб. м - Витренко

Для накопления 19 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона, задачу о чем поставило правительство Украины, НАК "Нафтогаз" должен импортировать 5,8 млрд куб. м газа, при этом запасы в 15 млрд куб м. вполне приемлемы, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если надо иметь такой большой запас, как хочет правительство, на начало отопительного сезона 19 млрд куб м, это означает, что дополнительно надо импортировать почти 5,8 млрд куб. м. Это означает, что необходимо истратить $8 млрд, большие деньги для Украины", - сказал Витренко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что у компании нет проблемы импортировать газ, проблема в том, что "для этого необходимы большие средства".

"Мы сейчас говорим с международными партнерами, насколько они могут помочь с этими деньгами или с этим газом", - добавил он.

Вместе с тем, по словам главы правления НАК, если Украина подойдет к ОЗП с уровнем газа в 15 млрд куб. м, этого тоже будет вполне достаточно.

"15 млрд куб. м - это тоже определенный уровень с запасом, а не просто минимальный уровень", - пояснил он, указав на снижение потребления ресурса в связи с войной.

Витренко также отметил, что если речь идет о накоплении 19 млрд куб. м, то на это обязательно нужно выделять бюджетное финансирование.



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