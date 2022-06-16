Финансовые новости
- |
- 16.06.22
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмин утвердил распределение чистой прибыли Нафтогаза: 12 миллиардов направят в бюджет
08:56 16.06.2022 |
Кабинет министров утвердил годовой отчет НАК "Нафтогаз Украины" за 2021 год и признал работу правления НАК в 2021 году удовлетворительной. А также утвердил распределение чистой прибыли за 2021 год.
Об этом говорится в распоряжении №477-р от 14 июня.
Правительство утвердило годовой отчет "Нафтогаза" за 2021 год, включающий отдельную финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность вместе с выводами независимого аудитора - ООО Аудиторская фирма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)";
Кроме того, Кабмин утвердил отчет правления "Нафтогаза", который включает отчет об выполнении финансового плана за 2021 год, а также признал работу правления в 2021 году удовлетворительной.
Правительство утвердило такое распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" за 2021 год и размер годовых дивидендов:
* 95 процентов чистой прибыли в размере 12 398 933,55 тыс гривен - направляются на выплату дивидендов в государственный бюджет;
* 5 процентов чистой прибыли в размере 652 575,45 тыс. гривен - направляются в резервный капитал.
В распоряжении говорится, что выплату дивидентов "Нефтегаз" должен произвести не позднее 30 июня 2022 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ
|США заявили, что дают Украине оружия еще на миллиард долларов. Что получит Киев
|Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику
|«Не на часі» кончилось. Почему Зеленскому лучше предъявить предателей, не дожидаясь победы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ не выдавал разрешение французскому холдингу на покупку сети Brocard
|Кабмин утвердил распределение чистой прибыли Нафтогаза: 12 миллиардов направят в бюджет
|Нафтогаз включил в реестр 8,8 млн домохозяйств с ценой газа 7,96 гривны/куб. м
|Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты
|AliExpress возобновляет доставку в Украину
|SWIFT перестает оказывать услуги Сбербанку, РСХБ и МКБ
Это интересно
|Toyota полностью раскрыла прототип электрического «Крузака» - внедорожника Compact Cruiser EV
|Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
|Программист Google настаивает, что чат-бот с искусственным интеллектом - разумное существо
|«Реактор на колёсах» для армии США будет создан компанией BWXT
|«Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом
|Норвежцы запустили первую в мире газовую турбину на чистом водороде — она абсолютно не производит выбросов
|После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в «облако»