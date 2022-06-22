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АНАЛІТИКА

Рада приняла в первом чтении законопроект о введении моратория на повышение тарифов на газ и тепло

 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7427, предусматривающий введение моратория на повышение цены на природный газ для бытовых потребителей, тарифов на тепловую энергию и услуги по распределению природного газа для всех категорий потребителей во время военного положения на всей территории Украины и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм-канале во вторник, такое решение поддержали 229 парламентариев при необходимых 226 голосах.

При этом уточняется, что законопроект №7427 предусматривает также привлечение более 180 млрд грн от международных партнеров на покрытие разницы тарифов.

Полное название документа звучит как "Проект закона Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения на протяжении действия военного состояния и последующего восстановления".

Согласно его тексту, предприятиям теплокоммунэнерго, поставщикам газа и операторам газораспределительных систем из государственного бюджета будут компенсированы убытки, вызванные запретом повышать тарифы и потери, понесенные в результате военных действий.

Также документ содержит запрет совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

В тоже время законопроект №7427 до своего принятия в первом чтении вызвал резкую критику со стороны Ассоциации городов Украины (АГУ) и межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", которые представили ряд своих правок к документу.

В частности, как заявили в АГУ, документ позволяет НАК "Нафтогаз Украины" забирать имущество коммунальных и частных предприятий за двухмесячную задолженность за природный газ.

Ранее АГУ обнародовала ряд собственных правок к законопроекту №7427:

- исключить нормы о безвозмездном переходе права собственности на предприятие ТКЭ к поставщику природного газа в случае просрочки платежей по договору реструктуризации;

- предусмотреть обеспечение поставки природного газа на условиях и по ценам предыдущего отопительного сезона предприятиям ТКЭ, бюджетным учреждениям, ОСМД, ЖСК, религиозным организациям;

- остановить взыскание задолженности за газ и услуги по его распределению с предприятий ТКЭ в условиях военного положения и обеспечить их списание.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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