Повышение ренты на газ означает возвращение «Газпрома» на украинский рынок, - экс-премьер

Повышение ренты на украинский газ приведет к сокращению добычи и в перспективе к возвращению российского "Газпрома" на украинский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра (2014-2016) Арсения Яценюка.

"Объективно, если будет принято решение о повышении ренты на газ, то это означает: первое - подорожание самого газа; второе - падение объемов добытого газа; третье - в перспективе двух-трех лет падение доходов государственного бюджета, потому что сейчас цены высокие, а они упадут; четвертое - это фактически означает возвращение российского "Газпрома" на украинский энергетический рынок", - пояснил экс-премьер.

Он напомнил, что Украина отказалась покупать газ у российского "Газпрома" еще в 2015 году.

"Россия не имеет газовой удавки, еще одного давления на Украину. Я поэтому категорически против выступаю таких драконовских ставок, которые приведут Украину к энергетической зависимости от России, которые уменьшат объемы добычи газа и фактически уничтожают энергетическую газовую независимость Украины", - подчеркнул Яценюк.

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