Финансовые новости
- |
- 17.02.22
- |
- 20:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Повышение ренты на газ означает возвращение «Газпрома» на украинский рынок, - экс-премьер
17:19 17.02.2022 |
Повышение ренты на украинский газ приведет к сокращению добычи и в перспективе к возвращению российского "Газпрома" на украинский рынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра (2014-2016) Арсения Яценюка.
"Объективно, если будет принято решение о повышении ренты на газ, то это означает: первое - подорожание самого газа; второе - падение объемов добытого газа; третье - в перспективе двух-трех лет падение доходов государственного бюджета, потому что сейчас цены высокие, а они упадут; четвертое - это фактически означает возвращение российского "Газпрома" на украинский энергетический рынок", - пояснил экс-премьер.
Он напомнил, что Украина отказалась покупать газ у российского "Газпрома" еще в 2015 году.
"Россия не имеет газовой удавки, еще одного давления на Украину. Я поэтому категорически против выступаю таких драконовских ставок, которые приведут Украину к энергетической зависимости от России, которые уменьшат объемы добычи газа и фактически уничтожают энергетическую газовую независимость Украины", - подчеркнул Яценюк.
Статьи по теме:
10.02.22 Гетманцев предложил многократно повысить ренту на украинский газ до рекордного в Европе уровня
Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект о повышении налога на добычу украинского природного газа (ренты) в 3 раза - с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.
11.02.22 «Будет стремительное падение добычи газа». Бизнес предупредил о пагубности повышения ренты
На сайте АГКУ утверждается, что следствием инициативы, которую предложил в начале недели депутат Даниил Гетманцев, может стать "стремительное падение объемов добычи газа" и увеличение зависимости от энергоресурсов из России.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет
ТОП-НОВОСТИ
|Начало премьериады. Почему партия Зеленского не может собрать голоса за пчеловодство
|Верховный Суд постановил разорвать контракт с Витренко
|Вторжение на паузе. Как Путин заставляет Зеленского сделать нужный ход
|Украина опустилась на три ступени в рейтинге экономических свобод-2022
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов - глава МИД
|В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет
|Повышение ренты на газ означает возвращение «Газпрома» на украинский рынок, - экс-премьер
|«ГарПок» продал компаниям Ахметова и Коломойского электроэнергии на 400 миллионов с дисконтом
|ВР приняла законопроект об орошении земель
|Украина в январе нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 36,8% - уточненные данные
Это интересно
|Для нового Mercedes-AMG SL разработали первый тюнинг-кит
|Qualcomm открыла в Европе лабораторию расширенной реальности для развития метавселенных
|Qualcomm представила преимущества Wi-Fi 7: в два раза быстрее, чем Wi-Fi 6
|Исследователи считают, что у водородного автотранспорта нет будущего
|ЕС готовится узаконить единый порт для смартфонов и других гаджетов до конца этого года
|Евросоюз захотел свой спутниковый интернет как у Илона Маска и готов потратить на него 6,8 млрд евро
|Brabus выпустил мотоцикл. Стритфайтер 1300 R построен на базе KTM 1290 Super Duke R EVO