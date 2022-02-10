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Гетманцев предложил многократно повысить ренту на украинский газ до рекордного в Европе уровня
15:38 10.02.2022 |
Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект о повышении налога на добычу украинского природного газа (ренты) в 3 раза - с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7038, зарегистрированный в парламенте 9 февраля.
Повышение ренты мотивировано введением "диверсифицированных ставок ренты в зависимости от цены на газ".
Предлагается ввести 5 разных режима ставок ренты в зависимости от цены на газ - до 200 долларов/тыс. м3, до 400 долларов, до 600 долларов, до 800 долларов и более 800 долларов. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% со скважин глубиной более 5 км.
Такие ставки ренты 54-69% предлагается установить к текущей цене на газ (более 800 долларов за тыс. м3).
Также Гетманцев предложил кратно повысит ставки ренты и на новые скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа.
Напомним, что на данный момент ставки ренты вне зависимости от цены составляют 29% (на скважины до 5 км) и 14% (глубиной более 5 км). Их предлагается сохранить только для цены ниже 200 долларов за тыс. м3.
Отменим, что ниже 200 долларов цена в Украине за последние 7 лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году.
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