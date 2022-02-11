«Будет стремительное падение добычи газа». Бизнес предупредил о пагубности повышения ренты

Ассоциация газодобывающих компаний Украины, объединяющая крупнейших производителей газа, призвала Верховную Раду не голосовать за повышение ренты.

На сайте АГКУ утверждается, что следствием инициативы, которую предложил в начале недели депутат Даниил Гетманцев, может стать "стремительное падение объемов добычи газа" и увеличение зависимости от энергоресурсов из России.

"Украина рискует потерять собственную газодобычу из-за эмоциональных решений власти и инициативы", - заявила ассоциация.

Бизнес считает, что повышение ренты на газ приведет к повторению сценария восьмилетней давности.

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По данным ЭП, ценовым ориентиром для власти является 100 долл. за одно устройство. Если в программе примут участие все 8,8 миллионов вакцинированных пенсионеров, это будет стоить бюджету около 26 млрд грн. (укр.)

Летом 2014 года украинские власти более чем вдвое повысили рентные ставки за добычу газа. Уже в 2015 году газодобытчики снизили капитальные инвестиции в сектор на 80%. Часть компаний сократила объемы добычи, а у некоторых падение составило 40-50%.

"Очевидно, что без повышения ренты добытчики стабильно наращивали бы объемы добычи, и рекордные 5 млрд куб. м газа частный сектор смог бы добыть в 2017-2018 годах", - утверждается в сообщении.