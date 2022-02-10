ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости

 Дана Гордійчук / Економічна правда

Зеленський обіцяє мільйонам пенсіонерів смартфони в обмін на вакцинацію. На що можуть розраховувати бабусі з дідусями та скільки це коштуватиме платникам податків?

На початку лютого "Дія" святкувала свою другу річницю, під егідою якої пройшов черговий Дія.Саміт.

В цей день громадянам дозволили змінювати прописку зі смартфону та отримувати довідку про несудимість, але запам'яталася презентація іншим - безкоштовною роздачею смартфонів, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв кожному вакцинованому пенсіонеру.

"Переваги цифрової держави мають бути доступні усім незалежно від віку, тож незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безкоштовний, якісний, сучасний, швидкий смартфон та пільговий тариф", - заявив він зі сцени у Палаці "Україна".

Слова президента викликали чимало питань. Як у фахівців у технічній сфері, так і у економістів з політиками. І доки суспільство визначається між єСмартфоном та єБабусею, ЕП пояснює, де влада планує взяти кошти на це, якими будуть девайси для пенсіонерів та як "єБабусям" та "єДідусям" хочуть подарувати пільговий інтернет.

Смартфони з пільговим 4G

Для отримання смартфону повністю вакцинованим особам віком від 60 років потрібно буде спершу подати на нього заявку. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, запис розпочнеться з квітня цього року.

Коли саме пенсіонери отримуватимуть смартфони на руки наразі невідомо. І причина цього зрозуміла - поки що уряд не має контракту з постачальником пристроїв, тож оцінити терміни поставок досить складно.

Проте Федоров запевняє: більшу частину проєкту реалізують до кінця 2022 року.

Потенційно учасниками програми можуть стати понад 8,8 мільйона громадян. Саме стільки осіб старше 60 років проживає в Україні. Але з них двома дозами наразі вакциновано лише 3,4 мільйона українців.

Втім проходження повного курсу вакцинації та подання заявки не означатиме автоматичне отримання смартфону. Співрозмовник в уряді натякнув ЕП, що процедура передбачатиме наявність ще одного критерію. Якого саме, у владі не розкривають. 

Відомо лише, що при його застосуванні кількість тих, хто підпадає під дію програми, навіть зараз звузиться до 3 мільйонів громадян.

Тих, хто все ж таки отримає смартфони держава забезпечить пільговим тарифом доступу в інтернет. Принаймні це пообіцяв Володимир Зеленський.

Щоправда, жодних предметних перемовин з мобільними операторами представники влади ще не проводили. А лише повідомили про саму ідею.

"Ми вже перебуваємо у діалозі з органами державної влади з цього питання. Наразі чекаємо на пропозиції щодо проєкту, які зможемо вивчити. Тоді можна буде робити якісь оцінки щодо можливості та вартості реалізації", - відповіли ЕП в компанії Vodafone.

Обговорити конкретні пропозиції з операторами ще планується в рамках робочої групи. Тож наразі невідомо навіть приблизно яким може бути "пільговий тариф" та які саме послуги він включатиме.

Проведення попередніх консультацій з Мінцифрою підтвердили також у Lifecell та "Київстар". Проте і в цих компаніях відповіли, що "реалізація і деталі проєкту поки не фіналізовані".

Яким теоретично може бути тариф? Продукт для категорії громадян яким виповнилось 60 років або які мають інвалідність І-ІІІ групи з липня 2020 року існує в "Київстарі". Його вартість на місяць - 100 грн.

В компанії проаналізували, що в рамках цього тарифу в середньому абоненти використовують 2 ГБ інтернету та 930 хвилин дзвінків щомісяця. Ймовірно, цю статистику використають для розробки пільгового тарифу в рамках президентської ініціативи.

Які смартфони роздасть держава

Влада не розкриває технічні характеристики пристроїв, які потенційно видаватимуть відповідній категорії громадян. Але ЕП вдалося їх з'ясувати.

Так, пенсіонери отримають на руки смартфони з фронтальною камерою з роздільною здатністю 8 мегапікселів. Це потрібно, аби пристрій міг проводити ідентифікацію за обличчям. Її потрібно проходити, наприклад, аби отримати цифровий підпис у застосунку "Дія".

Також смартфони матимуть модуль NFC, який дозволяє безконтактно оплатити смартфоном будь-який товар або послугу. За таким принципом працюють віртуальні картки для виплат за програмою "єПідтримка".

Крім цього, до базових характеристик віднесено стандарт високошвидкісного зв'язку LTE. 

Засновник ритейлера АЛЛО Дмитро Деревицький додає, що для людей похилого віку при виборі смартфону важливими є такі також такі критерії як великий екран - діагоналлю понад 6,5 дюйма, проста навігація та регулювання звуку. При цьому достатньо 2 ГБ оперативної пам'яті.

Хоча на ринку найдешевші смартфони стартують від тисячі гривень, з урахуванням вже встановлених владою параметрів цінник не опуститься нижче 3000 гривень, розповідають в АЛЛО.

За даними ЕП, ціновим орієнтиром для влади, з урахуванням зазначених вище вимог, є 100 дол за один пристрій.

У такому випадку, якщо в програмі візьмуть участь всі 8,8 мільйона вакцинованих пенсіонерів, це коштуватиме бюджету близько 26 млрд грн. Цьогоріч у плані видати до 3 млн смартфонів, тож лише у 2022 році потрібно виділити 9 млрд грн.

Де взяти ці кошти, якщо бюджет Міністерства цифрової трансформації на цей рік всього 4,3 млрд грн? Відповідь на це питання у владі поки що не знайшли.

Хто може поставити смартфони

Замовлення, до якого готуються у Мінцифри, може стати для компаній дуже вигідною пропозицією. Або, як зауважив Деревицький, - серйозним випробуванням.

За його словами, торік ринок смартфонів в Україні оцінювався у 5,2 млн девайсів. Тобто виробник, який візьметься за постачання у 2022 році відразу 3 мільйонів смартфонів, може таким чином охопити майже 40% ринку.

Агентство бізнес-аналітики Molfar припустило, що для реалізації проєкту можуть звернутися до української компанії. Така співпраця в рамках такої масштабної програми могла б не лише здешевити вартість смартфонів, а й підтримати українського виробника.

Проте самотужки виконати замовлення такого обсягу здатна лише компанія, яка має достатньо виробничих потужностей. Особливо у часи дефіциту мікросхем та логістичних затримок, коли компанії змушені скорочувати виробництво за браку компонентів. З цим зіткнулися навіть такі гіганти як Apple.

Співрозмовники ЕП у владі розповіли, що наразі перемовини з приводу закупівлі смартфонів тривають з південнокорейським гігантом Samsung. Саме ця компанія є найбільшим постачальником у світі, і 2021 рік закінчила з продажами у 272 млн девайсів.

Водночас у владі не планують обмежуватись лише пристроями від Samsung та ведуть діалог із низкою інших компаній.

На думку Деревицького, вибір виробника смартфону для мільйонів громадян не може відбуватися централізовано, адже кожна людина має власні потреби щодо функціоналу пристрою.

Ризики БабусяФонів

Основними причинами того, що пенсіонери повільніше переходять на смартфони, є порівняно низький рівень доходів та нерозуміння того, як користуватися пристроями.

Тому існує ризик того, що отримані від держави пристрої опиняться на вторинному ринку. А це мільйони смартфонів, що реалізовуватимуться без сплати податків. Крім того, якщо вони хлинуть на ринок, то це підірве роботу тих хто легально займається продажем - тобто ритейлерів.

Та як дізналася ЕП, розробники програми також передбачили цей ризик. Зараз опрацьовуються два шляхи, якими можна буде запобігти нелегальному перепродажу чи передачі пристроїв. Як саме, поки що у владі не розкривають.

Іншим ризиком є невміння великої частини пенсіонерів користуватися смартфонами. Владі доведеться подбати про те, аби пояснити користувачам похилого віку, весь функціонал пристроїв і навчити його використовувати.

Також для програми важливо, аби принцип, за яким оберуть постачальника, був максимально прозорий та конкурентний.

Та зрештою все зводиться до грошей - чи вистачить владі фінансів на всі забаганки? Якщо цьогоріч смартфони отримає третина пенсіонерів, то у 2023 році на це може знадобитися відразу 17 млрд грн.

одночас наступний рік вже перевантажений мегапроєктами ініційованими президентом Володимиром Зеленським, які потребуватимуть десятки мільярдів гривень з державного бюджету.

Якщо парламент схвалить підтримає створення Фонду майбутніх поколінь та початок пенсійної реформи, знайти зайві 17 млрд грн у бюджеті буде непросто.

І це без згадки про нову податкову реформу та термомодернізацію, на яку потрібно зібрати 100 млрд грн до 2024 року.

***

Наступний рік також буде останнім повним роком у каденції Володимира Зеленського перед черговими президентськими перегонами у 2024 році.

"Держава у смартфоні - для всіх. Можливість впливати на процеси в державі - для всіх. Це народовладдя в максимально широкій формі - офлайн та онлайн".

Саме з такими словами Зеленський презентував програму, назву якої згодом запропонував обрати користувачам "Дія".

Стимули для переходу людей похилого віку "в цифру" справді можуть зробити державні послуги більш доступними для всіх громадян, на що і сподіваються у Мінцифри.

Головне, аби цей перехід був зрозумілим та поступовим - а не рухався в унісон виключно із політичними амбіціями його архітекторів.
 

ПО РУБРИКАМ

10:15 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.02.22

09:51 Остаток средств на корсчетах банков 10.02.22

09:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 09.02.2022

09:30 В Конгрессе США отвергли предложения PWG по стейблкоинам

08:13 Золото дешевеет 10 февраля в рамках коррекции после роста в цене в течение трех дней

08:06 Доллар 10 февраля торгуется разнонаправленно к евро и иене в четверг утром

08:03 Фондовые биржи АТР 10 февраля торгуются разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне

07:56 Индексы США 9 февраля выросли, Dow Jones завершил в плюсе 3-й день подряд

09.02 Национальный банк 9 февраля принял решение не участвовать в торговой сессии

09.02 Депозитные ставки для физлиц 09.02.22

09.02 Цифровые валюты изучают около 100 ЦБ на том или ином уровне - глава МВФ

09.02 Доллар 9 февраля дешевеет к евро и иене в ожидании данных по инфляции в США

09.02 Справочный курс гривны 9 февраля понижен на 4,38 коп до 27,9932 грн/$1

09.02 Фондовые биржи АТР 9 февраля закрылись в плюсе на корпоративных новостях

09.02 Банки Евросоюза и США предупредили о возможных кибератаках со стороны России

• дальше…

11:18 Минсельхоз США в феврале уменьшил оценку экспорта пшеницы из Украины в 2021/2022 МГ на 0,2 млн тонн

10:42 ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости

09:21 Опубликован прогноз развития рынка электрокаров в Европе. Мощности энергосетей на всех не хватит

09:13 Поймать звезду в магнитную ловушку. Ученые доказали возможность создания термоядерных АЭС

08:59 EIA повысило прогнозную цену нефти на 2022 год

08:13 Золото дешевеет 10 февраля в рамках коррекции после роста в цене в течение трех дней

08:09 Нефть продолжает дорожать 10 февраля на данных о снижении ее запасов в США

09.02 Норвежская Emergy приостановила строительство ветропарка «Зофия» мощностью 787,5 МВт.

09.02 Гарантированный покупатель предлагает торги электроэнергией из ВИЭ в новом формате

09.02 ЕБРР одобрил $50 млн для Dragon Capital на развитие индустриальной и логистической недвижимости в Украине

• дальше…

10:52 Армия обороны Израиля представила стратегию войны с применением ИИ

09:30 В Конгрессе США отвергли предложения PWG по стейблкоинам

08:30 Пушечный стейк. Зачем Кремль беларусов в Сирию отправляет

08:21 Россия начала совместные с Беларусью маневры «Союзная решимость - 2022»

09.02 Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за войск РФ в Беларуси

09.02 Испания направит в Болгарию четыре истребителя и 130 военных

09.02 Moody's не верит в военное столкновение России и Украины

09.02 Японские власти перенаправят в Европу часть закупаемого страной газа - СМИ

09.02 Боррель: ЕС зависит от российского газа, потому ищет альтернативных поставщиков

09.02 В Азербайджане - новый закон о СМИ. Журналистов обязали регистрироваться

09.02 S&P: Возможные санкции подорвут долгосрочные перспективы роста для России

09.02 Сенат США утвердил кандидатуру Эми Гутман на пост посла в Германии

09.02 Белый дом против идеи немедленного введения санкций в отношении «Северного потока 2»

09.02 Большинство немцев недовольны работой Шольца в должности канцлера - опрос

09.02 Опрос: Большинство европейцев готовы защищать Украину

• дальше…

08:49 Всемирный банк рекомендует Украине усилить работу «Укргидрометцентра» и УГМИ

08.02 Украина и Польша хотят объединить евроколеей столицы

07.02 Кабмин утвердил порядок общественных опросов через «Дия»

07.02 Украинским водителям выписали 2,6 млн штрафов благодаря системе автофиксации

04.02 Двоевластие в столице. Как Кличко начал изгонять «слуг» из Киева

04.02 Выявление новых онкозаболеваний снизилось на 20%, но это нехороший признак - эксперты

01.02 В Украине с 1 февраля подорожали пластиковые пакеты

31.01 В Укравтодоре определились с ценой проезда на первой платной дороге

26.01 В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» на шасси Tatra

26.01 Зеленский нанес новый удар по Кличко. Кабмин лишил мэра права подавать кандидатуры глав городских райадминистраций

25.01 ЕС передал ДБР передвижные лаборатории для криминалистов почти на полмиллиона евро

24.01 С сегодняшнего дня «ковидную» тысячу можно потратить на лекарства людям 60+

24.01 Госгеокадастр создал основную топографическую карту Украины

24.01 Киев во главе бунта. Сколько еще местных советов выступит в защиту Порошенко

24.01 Минцифры опровергает утечку базы персональных данных украинцев

• дальше…

10:42 ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости

08:44 В Украину прибыл десятый самолет с военной помощью от США

09.02 Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского

09.02 США заговорили о Минских соглашениях: Как Банковая подыгрывает российской пропаганде и что следует делать Зеленскому

09.02 Правительство обнародовало стоимость военной помощи Украине от Запада

09.02 В Борисполе приземлился 9-й самолет с помощью США, на борту – 80 тонн боеприпасов

09.02 Самолет с военной помощью от Британии, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны

09.02 Телеканал «ДОМ» обошелся бюджету в декабре 2021 года в 533 миллиона гривен

09.02 Тайное оружие из США: Что за автоматические гранатометы Mk 19 получила Украина

09.02 Белый дом против идеи немедленного введения санкций в отношении «Северного потока 2»

09.02 Опрос: Большинство европейцев готовы защищать Украину

09.02 Как Макрон предлагал Киеву совместное сидение на шпагате

08.02 «Спи, моя красавица». Почему Зеленский решил терпеть издевки Путина

08.02 Макрон сообщил об обещании Путина воздержаться от эскалации вокруг Украины

08.02 В Кремле отрицают обещание не начинать новых маневров у границ Украины

• дальше…

10:58 Microsoft собирается купить компанию Mandiant, специализирующуюся на кибербезопасности

09:41 Lexus раскрыл на фотографиях большой электрический кроссовер на семь мест

09:21 Опубликован прогноз развития рынка электрокаров в Европе. Мощности энергосетей на всех не хватит

09:13 Поймать звезду в магнитную ловушку. Ученые доказали возможность создания термоядерных АЭС

09.02 Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1

09.02 6,8-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 108 Мп, 10х зум, встроенный стилус, 5000 мА·ч и 45 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra представлен официально

09.02 50 Мп и 3-кратный оптический зум, Exynos 2200, IP68 и Android 12. Представлен Galaxy S22 – самый компактный флагман 2022 года

09.02 В США впервые испытали полностью беспилотную версию вертолёта UH-60A Black Hawk

09.02 Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

09.02 Мощностей для выпуска чипов на 200-мм пластинах по-прежнему не хватает — дефицит начнёт спадать только в 2023 году

09.02 Google отчиталась об успехах двухфакторной аутентификации по умолчанию

09.02 Когда закончится пандемия? Ученые о коронавирусе и четвертой прививке

09.02 ФБР арестовало супругов за отмывание $4,5 млрд в криптовалюте, полученных при взломе Bitfinex

09.02 Геомагнитная буря вывела из строя 40 новых интернет-спутников SpaceX Starlink

08.02 Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1 почти полностью захватили январский рейтинг производительности AnTuTu

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно