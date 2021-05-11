«Центрэнерго» за 3 месяца 2021 года увеличило чистый убыток в 4,9 раза

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в январе-марте 2021 года увеличила чистый убыток в 4,9 раза (на 631,746 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 794,732 млн грн, передает Энергореформа.

Согласно обнародованной на сайте компании отчетности, ее чистый доход в первом квартале текущего года упал на 30,3% (на 1 млрд 295,453 млн грн) - до 2 млрд 977,83 млн грн, а валовой убыток возрос в 15,2 раза (на 615,524 млн грн) - до 658,83 млн грн.

Ранее в "Центрэнерго" неоднократно отмечали, что вынужденная работа с использованием природного газа этой зимой была для компании убыточной.

Для сравнения: в 2020 году "Центрэнерго" получила чистую прибыль 61,152 млн грн против 1 млрд 979,54 млн грн чистого убытка в 2019-м.

Чистый доход "Центрэнерго" за прошлый год вырос на 36% (на 5 млрд 450,493 млн грн) - до 20 млрд 583,753 млн грн, валовая прибыль составила 65,466 млн грн против 831,552 млн грн валового убытка за 2019 год.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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