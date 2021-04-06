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Bihus.Info: Окружение Коломойского присвоило 370 миллионов на поставках угля на "Центрэнерго" через посредника
13:14 06.04.2021 |
Компания "Укрвуглезбагачення групп", которую новое руководство государственного предприятия "Центрэнерго" обвинило в перепродаже угля с шахт и долгах перед шахтерами, связанна с окружением олигарха Игоря Коломойского.
На схеме с посредничеством фирма успела забрать у государства более 300 млн грн, свидетельствуют результаты журналистского расследования для Bihus.Info.
В середине марта пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. "Вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укрвуглезбагачення групп", несмотря приказ Министерства энергетики, запрещающий поставки угля через частных посредников без предоплаты" - говорилось в сообщении. Согласно заявлению, частная компания не только "вклинилась" в продажу, но и не рассчиталась с шахтами за уголь.
Журналисты выяснили, что в январе-феврале "Укрвуглезабезпечення групп" продала "Центрэнерго" около 400 тыс. тонн угля. Этот уголь компания покупала у шахт в среднем за 1200 грн/тонна, а перепродавала "Центрэнерго" по средней цене 1640 грн/тонна. С учетом затрат на обогащение купленного угля, ориентировочный заработок фирмы только за два месяца - 120 млн грн.
В то же время, по данным собеседников Bihus.Info в Министерстве энергетики, компания не заплатила шахтам за уголь около 250 млн грн. Шахтеры даже приезжали в марте в Киев на митинг. С учетом этого долга, заработок "Укрвуглезабезпечення групп" мог составить 370 млн грн.
Компания зарегистрирована в салоне красоты на окраине Киева. Согласно госреестру, единственной владелицей фирмы является 27-летняя жительница Черкасс Анастасия Ермолович. Она продает собственные картины в соцсетях и раньше не занималась не только угольным, но и никаким другим бизнесом.
Но журналисты обнаружили, что родители Анастасии давно работают в структурах, тесно связанных с бизнесом Игоря Коломойского.
Например, мать Анастасии - Елена Ермолович - руководит компанией "Фабрика технических бумаг", среди владельцев которой (через "Киевскую фабрику технических бумаг") - прямые, хоть и непубличные, партнеры Игоря Коломойского. Речь идет об Алексее Буйнисе и Евгении Кричевском. Они с Коломойским, Боголюбовым, Палицей-младшим и Киперманом-старшим являются партнерами по заводу "Нефтехимик Прикарпатья" и "оружейному" проекту (компания "Рокот-М").
Отец Анастасии - Сергей Ермолович - раньше работал на уже упомянутой "Киевской фабрике технических бумаг" партнеров Коломойского, а ныне числится владельцем и руководителем компании "Кей Стоун". Контактный номер этой компании в госреестре используется еще рядом фирм с орбиты бизнесменов Киперманов.
Получить комментарий от Анастасии Ермолович журналистам не удалось - она не ответила на звонки и сообщения. Зато отец Анастасии не удивился вопросу о Коломойском, уточнил у журналистов, должен ли он это комментировать, и положил трубку.
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