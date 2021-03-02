Операция «Центрэнерго». Кого поставили у руля компании, и проиграл ли Коломойский

Денис Лавникевич / Деловая столица

26 февраля Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив восемь топ-менеджеров во главе с и. о. генерального директора Юрием Власенко. В тот же день председатель фонда Дмитрий Сенниченко провел пресс-конференцию, посвященную изменениям в руководстве и судьбе "Центрэнерго".

По его словам, конечная цель полной смены состава дирекции и и.о. генерального директора ПАО - приватизация этой одной из крупнейших компаний электроэнергетической отрасли Украины. "Первый этап - формирование холдинга вместе с перспективными шахтами, чтобы "Центрэнерго" могло обеспечивать себя углем. Второй этап - приватизация", - сказал Сенниченко.

По словам представителей ФГИУ, обновленное руководство "Центрэнерго" должно выполнить пять задач. В их числе - максимизация дохода от продажи электроэнергии, оптимизация расходов, построение вертикально-интегрированной компании, налаживание эффективной цепочки поставок угля от государственных шахт и подготовка ПАО к приватизации в сжатые сроки.

Завершение процедуры приватизации предусматривает продажу государственного пакета акций "Центрэнерго" не менее чем за 5,98 млрд грн.

Напомним, что "Центрэнерго" - крупнейшая энергогенерирующая компания страны, включающая три ТЭС: Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую. Их суммарная проектная мощность - 7690 МВт, то есть около 14% от общей мощности электростанций Украины. Но сегодня на каждой из станций работает только по одному энергоблоку, так что в общем объеме производства электроэнергии Украины доля "Центрэнерго" составляет 8%.

Кто кому в "Центрэнерго" Коломойский

Приватизировать "Центрэнерго", причем с привлечением иностранных инвесторов, обещал в ноябре 2019-го тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук. Попытки продать ПАО предпринимались и годом ранее. Однако процесс двигался очень медленно, в том числе по той причине, что "Центрэнерго" находится в сфере интересов сразу нескольких украинских финансово-промышленных групп. Каждая из которых хочет иметь собственные рычаги влияния на это ПАО.

Например, нередко можно встретить утверждения, что "Центрэнерго" взяли под контроль бизнесмены, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского. Они же создали коррупционную схему, в результате которой государству наносился значительный ущерб. Речь шла о закупке российского угля по завышенной цене у предприятия, аффилированного с неформальной группой "Приват" (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова), и продаже электроэнергии по заниженной цене в пользу предприятий, которые также входят в неформальную группу "Приват".

Но стоит ли трактовать нынешнюю смену топ-менеджмента как то, что теперь "Центрэнерго" "вывели из-под влияния Игоря Коломойского"? Нет - взаимоотношения крупных бизнесменов вокруг этого ПАО на самом деле намного сложнее.

Начнем с того, что новый и.о генерального директора "Центрэнерго" Юрий Власенко назначен решением Кабмина. А недавние новации в законодательстве (принятые с участием близких к Коломойскому народных депутатов) позволяют назначенцам Кабмина сколь угодно долго работать в статусе и.о. (хотя формально конкурсный отбор новых управленцев уже стартовал.) То есть отношения между Коломойским и Владимиром Зеленским, которому крайне нужен был этот закон, можно назвать скорее деловыми, чем недружелюбными.

Идем далее. Предыдущим главой "Центрэнерго" был назначенный в мае 2020-го Александр Корчинский. Назначали его с большим трудом, и по итогу Коломойский сохранил свои рычаги управления "Центрэнерго". Например, Корчинский оставил на посту коммерческого директора Александра Уварова, которого СМИ связывают с Коломойским. В общем все выглядит так, что, несмотря на драматизм своего назначения, Александр Корчинский стал скорее компромиссной фигурой, устраивавшей и власть, и неформальную группу "Приват".

Косвенно об этом свидетельствует и прозвучавшее 26 февраля замечание Дмитрия Сенниченко о том, что Корчинский "добился положительных сдвигов в компании, однако этого недостаточно". "Компания в 2019 г. завершила финансовый год с убытками 2,2 млрд грн. За 2020 г. - финансовый результат мы ждем, сейчас подсчитываются точные результаты, положительный от 50 до 100 млн грн", - отметил глава ФГУ.

Главный вопрос теперь - окажется ли столь же компромиссной новая команда управленцев? Пока сказать трудно, учитывая ее разнородность.

Так, 55-летний Юрий Власенко возглавлял "Черкассыоблэнерго", работал в НКРЭКУ, входил в состав правления "Донбассэнерго", был связан с депутатами, близкими к пятому президенту Украины Петру Порошенко (Максим Ефимов, который долго время планирует закрыть сделку по покупке контрольного пакета акций "Донбассэнерго", в свое время был в БПП, а сейчас в депутатской группе "Доверие").

Новый директор по экономике Елена Волошина была замдиректора по экономике, финансам и корпоративному управлению "Донбассэнерго". Новый коммерческий директор Алексей Кураков до 2016 г. был первым замдиректора "Донбассэнерго". Новый директор по топливному обеспечению Виталий Довгаль был и.о гендиректора "Мирноградугля", а позже возглавлял "Национальную угольную компанию". СМИ писали, что он - представитель команды бывшего "угольного смотрящего" Виталия Кропачева (также связанного с "Мирноградуголь").

Новый директор по энерготрейдингу - Владимир Галущак, ранее работавший в структуре НЭК "Укрэнерго". Остальные прибывшие в "Центрэнерго" топ-менеджеры также, по видимому, прямо не связаны с кем-то из крупнейших бизнесменов Украины.

Получается, что точно в выигрыше, возможно, окажется Максим Ефимов. "За кадром" пока остался Ринат Ахметов...

Словом, в списке нового руководства мы не нашли никого, кто бы был плотно аффилирован с противниками Коломойского. Хотя да, связанных с ним менеджеров на ключевых должностях в госкомпании, похоже, не осталось.

Это означает одно: оценить, кто выиграл от замены руководства "Центрэнерго", а кто проиграл, можно будет лишь со временем, посмотрев на действия новой команды управленцев. Например, давайте вспомним поставленную задачу по максимизации доходов от продажи электроэнергии. Если ферросплавным заводам Коломойского предприятие прекратит поставлять дешевое электричество - значит Игорь Валерьевич таки оказался в проигрыше...

Шахтерский вопрос

Возможно, одна из причин возникновения зыбкого консенсуса власти и олигархов вокруг "Центрэнерго", - то, что создаваемая структура должна будет взвалить на себя решение очень болезненного для руководства страны вопроса содержания угольных шахт. Не случайно на уже упоминавшейся пресс-конференции 26 февраля зампредседателя ФГИУ Денис Кудин много говорил именно об угольном вопросе.

"Правительство утвердило принципиальное решение создать вертикально интегрированную компанию на базе "Центрэнерго", присоединив к "Центрэнерго" наиболее перспективные государственные шахты. Это правильное решение, поскольку среди трех компаний на рынке (ДТЭК, "Донбассэнерго", "Центрэнерго") две являются вертикально-интегрированными, а третья имеет только генерацию и не имеет сырьевой базы. Это ставит "Центрэнерго" в заведомо невыгодное положение, - сказал Кудин. - Создана комиссия, которую возглавляет представитель Минэнерго, она проводит анализ всех 33 госшахт. В конце марта комиссия заканчивает работу и предоставит перечень перспективных шахт".

Также, по словам Кудина, объектом приватизации станет именно вертикально-интегрированная компания, а не "Центрэнерго" в его нынешнем виде. Чиновник считает, что первыми могут быть присоединены шахты "Допропольеугля", которые недавно компания ДТЭК вернула из аренды в госсобственность. Но присоединяться будет не предприятие целиком (хотя оно не имеет долгов и показывает хорошие результаты), а отдельные его шахты, наиболее перспективные.

Необходимость интеграции "Центрэнерго" и госшахт замглавы ФГИУ обосновал государственными интересами: "На всех совещаниях Министерство энергетики подчеркивало, что другого крупного системного потребителя угля нет. "Центрэнерго" - это более 90% потребления угля государственных шахт".

Получается, через смену руководства, реформу и последующую приватизацию "Центрэнерго" государство старается решить сразу целый ряд проблем:

* прекратить олигархические войны в энергетике,

* решить проблемы снабжения ТЭС углем,

* переложить на плечи бизнеса заботу об угледобывающей отрасли,

* попутно решить проблему спекуляции на ценах на уголь и электричество - контролировать механизмы ценообразования внутри вертикально-интегрированного холдинга намного проще, чем на открытом рынке.

Получится ли? Не факт, но любое движение - это уже хорошо.