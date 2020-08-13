В САП опровергли информацию о закрытии дела «Роттердам+»

Информация о закрытии дела "Роттердам+" и отсутствие экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что информация о якобы закрытии дела "Роттердам+" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов - на завершающей стадии", - говорится в сообщении.

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13.07.20 «Центрэнерго» начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" начала покупать украинский уголь для своих теплоэлектростанций по цене, которая определяется формулой "Роттердам+".

Сообщается, что НАБУ и САП:

▪️ осуществили все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми;

▪️ обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, несмотря на осуществление финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.

"Вместе с тем, на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 года принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что если сроки выполнения международных запросов не соответствуют разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено.

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14.04.20 Дело «Роттердам+»: как «Амстердам+» разваливает расследование НАБУ и САП по углю

Единственным отличием между формулой на уголь "Роттердам+" и формулой на газ "TTF+" является то, что формула на уголь никоим образом не влияла на цену для населения, а относилась к формированию прогнозных тарифов для промышленности.

"Что касается упреков о якобы отсутствии экспертиз отметим, что в рамках расследования государственные экспертные учреждения предоставили следующие выводы:

▪️ за первую половину периода действия формулы "Роттердам+" (первая половина 2016 - 2017 годов) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков;

▪️ экономические последствия всего периода действия формулы (2016 гож - июль 2019 года) оценены в существующем научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн", - информирует САП.

Кроме того, экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период продолжается.

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01.11.19 Экспертиза, которую скрывала САП, подтверждает обоснованность «Роттердам+», - адвокат

Экспертиза по "Роттердам+", которую проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по предписанию САП, подтверждает экономическую обоснованность формулы отсутствия убытков от ее действия. Именно поэтому САП скрывает ее от суда.