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«Центрэнерго» начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»
08:27 13.07.2020 |
Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" начала покупать украинский уголь для своих теплоэлектростанций по цене, которая определяется формулой "Роттердам+".
Об этом сообщает пресс-служба Министерство энергетики.
Согласно сообщению, Минэнерго по поручению президента Владимира Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Результатом сложных переговоров стало заключение контракта о восстановлении поставок украинского угля на ТЭС государственной генерирующей компании ОАО "Центрэнерго".
"Министерство энергетики в пределах своих полномочий приложило максимум усилий к восстановлению работы украинских шахтеров. Мы ожидаем запуск крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли", - прокомментировала достигнутые соглашения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
По ее словам, дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков.
В свою очередь, генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук 10 июля в эфире программы "Свобода Слова" на канале "Украина»" сообщил, что "Центрэнерго" будет покупать украинский уголь без посредников по цене, которая определяется по формуле "Роттердам+".
"В результате долгих, сложных переговоров, при посредничестве Офиса президента и Министерства энергетики, 10 июля был подписан договор на поставку украинского угля на украинские теплоэлектростанции "Центрэнерго". По цене, которая транспарентная, без коррупции и показывает, что шахтеры могут зарабатывать деньги в Украине. Цена, по которой будет поставляться уголь, будет привязана к импортному паритету ("Роттердам+")", - сказал Сахарук.
При этом он добавил, что данное определение цены угля в Украине является самым выгодным для "Центрэнерго", поскольку предложение на 20% дешевле угля государственных шахт, и на 10% дешевле газа.
"Я рад, что сегодня восторжествовала историческая справедливость. Подтверждено, что цена на уголь, которая была посчитана по формуле Роттердам+ и которая зафиксирована в контракте с Центрэнерго, является самой справедливой и европейской ценой за уголь", - отметил Сахарук.
17 июня текущего года Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электрической энергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго". Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь из государственных шахт.
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