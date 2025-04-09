Укроборонпром розширює військово-технічне співробітництво з Данією

Представники АТ «Українська оборонна промисловість» (УОП) та оборонних компаній Данії обговорили можливості державно-приватного партнерства в ОПК.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому" у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Наголошується, що данську делегацію очолив заступник директора Асоціації оборонної промисловості країни Мортен Фліндт.

«Під час перемовин сторони обговорили можливості державно-приватного партнерства у відповідних галузях, а також дослідження потенціалу для прямих інвестицій в українську промисловість. Основний акцент зроблено на обмін технологіями, локалізацію та кооперацію виробництва та потенційні інвестиції у галузь», - йдеться у повідомленні.

В Укроборонпромі підкреслили, що Данія є стратегічним партнером України у сфері безпеки й оборони. Зустріч стала важливим кроком на шляху до розбудови спільної екосистеми інноваційних рішень для фронту.