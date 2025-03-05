Італія стала 37-ою країною Альясну стійкості МСБ

Італія офіційно приєдналася до Альянсу стійкості малого і середнього бізнесу (SME Resilience Alliance) для посилення підтримки українських підприємців і стала 37-ою країною, яка підтримала ініціативу, повідомила прес-служба Міністерства економіки України в середу.

Згідно з повідомленням, 5 березня 2025 року в Мілані відбувається підготовчий захід за бізнес-виміром "На шляху до URC 2025", організований урядами України та Італії, від час якого і відбулось приєднання країни до ініціативи.

Участь Італії в Альянсі стійкості МСБ дасть змогу посилити міжнародну підтримку українських бізнесів та створити нові бізнес-можливості для обох країн. З огляду на цікаві традиції підтримки виробників та креативних індустрій, досвід Італії буде особливо цінним для українських виробників та ініціатив.

Альянс стійкості МСБ був створений під час URC 2024 в Берліні, щоб об'єднати міжнародні ресурси для підтримки відновлення та розвитку малих і середніх підприємств. Його співголови - Мінекономіки України та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Зараз Альянс налічує вже 37 членів і допомагає бізнесу шляхом інвестицій, консультацій та програм з розвитку потенціалу.

У заході "На Шляху до URC2025" у Мілані беруть участь понад 550 італійських, українських та міжнародних компаній, а також представники урядових та неурядових організацій. Захід є ключовим етапом підготовки до четвертої Міжнародної конференції з питань відновлення України URC-2025 у Римі.