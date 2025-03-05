Фінансові новини
- |
- 05.03.25
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Італія стала 37-ою країною Альясну стійкості МСБ
17:36 05.03.2025 |
Італія офіційно приєдналася до Альянсу стійкості малого і середнього бізнесу (SME Resilience Alliance) для посилення підтримки українських підприємців і стала 37-ою країною, яка підтримала ініціативу, повідомила прес-служба Міністерства економіки України в середу.
Згідно з повідомленням, 5 березня 2025 року в Мілані відбувається підготовчий захід за бізнес-виміром "На шляху до URC 2025", організований урядами України та Італії, від час якого і відбулось приєднання країни до ініціативи.
Участь Італії в Альянсі стійкості МСБ дасть змогу посилити міжнародну підтримку українських бізнесів та створити нові бізнес-можливості для обох країн. З огляду на цікаві традиції підтримки виробників та креативних індустрій, досвід Італії буде особливо цінним для українських виробників та ініціатив.
Альянс стійкості МСБ був створений під час URC 2024 в Берліні, щоб об'єднати міжнародні ресурси для підтримки відновлення та розвитку малих і середніх підприємств. Його співголови - Мінекономіки України та Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Зараз Альянс налічує вже 37 членів і допомагає бізнесу шляхом інвестицій, консультацій та програм з розвитку потенціалу.
У заході "На Шляху до URC2025" у Мілані беруть участь понад 550 італійських, українських та міжнародних компаній, а також представники урядових та неурядових організацій. Захід є ключовим етапом підготовки до четвертої Міжнародної конференції з питань відновлення України URC-2025 у Римі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів, - Білий дім
ТОП-НОВИНИ
|Федоров анонсував появу дозволів на зброю у «Дії»
|Британський таблоїд стверджує, що США обмежили передачу розвіданих Україні
|Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
|Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін затвердив стратегію масового будівництва укриттів до 2034 року. На її реалізацію треба знайти майже 800 мільярдів
|Італія стала 37-ою країною Альясну стійкості МСБ
|В медичній інформсистемі ЗСУ запущений електронний кабінет ВЛК – Умєров
|Оборонна промисловість і «зелена» металургія: Україна зацікавлена у співпраці з Італією
|Японська агенція JICA в Україні хоче замінити USAID в енергетичних та інфраструктурних проєктах
|Rheinmetall налагодить ремонт німецької бронетехніки в Україні
Бізнес
|Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США
|У США друкуватимуть начиння для боєприпасів на 3D-принтері
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів
|Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць