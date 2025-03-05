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Оборонна промисловість і «зелена» металургія: Україна зацікавлена у співпраці з Італією
16:12 05.03.2025 |
Україна та Італія мають перспективи розширення співпраці в оборонній та харчовій промисловості та "зеленій" металургії.
Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час підготовчого заходу «На шляху до URC 2025», повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З початку повномасштабного вторгнення в Україну Італія надала нам значне фінансування та підтримку, зокрема для енергосистеми. І зараз ми відкриваємо новий розділ співпраці між нашими країнами. Перед нами стоїть найбільший виклик - відбудова України. Це величезна можливість для італійського бізнесу", - сказала міністерка.
Вона наголосила, що Україна впроваджує низку реформ для покращення бізнес-клімату та прискорення приєднання для Євросоюзу. Крім того, Україна та Італія вже мають приклади успішної співпраці у бізнесі.
"Ми переконані, що потрібно розширити механізми страхування та фінансування для італійського бізнесу в Україні. Ми хочемо розширювати нашу оборонну промисловість, зацікавлені в локалізації виробництва зброї, у співпраці з італійськими компаніями, в тому числі, у постачанні високотехнологічного обладнання", - сказала Свириденко.
Серед перспективних напрямків співпраці вона також назвала виробництво харчових продуктів, "зелену" металургію.
"Хотіла би запросити представників приватних італійських компаній до роботи в Україні", - додала Свириденко.
Як повідомлялося, у лютому групи «Метінвест» (Україна) та Danieli (Італія) підписали угоду, яка дає старт будівництву в італійському місті Пйомбіно металургійного заводу.
Міжнародна конференція з відновлення України (URC2025) відбудеться у Римі 10 та 11 липня 2025 року.
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