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АНАЛІТИКА

Канада тестує механізм конфіскації активів РФ на користь України. Перший – Абрамович

 

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про рішення конфіскувати $26 млн у компанії Granite Capital Holdings Ltd., яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу. Про це йдеться на сайті канадського МЗС.

Це перший випадок, коли Канада застосує нові повноваження, які дозволяють уряду арештовувати активи, що належать підсанкційним особам. Остаточне рішення про конфіскацію відведено Короні - найвищому органу виконавчої влади Канади.

У разі конфіскації отримані кошти можна буде використати на відновлення України та компенсацію жертвам вторгнення Росії в Україну.

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20.10.22 Зеленський запровадив санкції проти російських мільярдерів, але Абрамович отримав відстрочку
Щодо Романа Абрамовича дію санкцій відкладено - згідно із указом, вони "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Канада стала першою країною Великої сімки, яка запровадила такі заходи.

"Ми з самого початку війни попереджали Путіна та його поплічників, що вони не зможуть сховатися від наслідків своїх дій. Безкарність ніколи не була варіантом, і Канада продовжуватиме тиснути на російський режим й тих, хто отримав вигоду від варварського вторгнення Путіна в Україну", - заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Стаття на тему:

08.06.22 Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
"Благодаря содействию господина Абрамовича, украинская и российская делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, через которые смогли спасти более 400 000 человек", - говорится в письме Арахамии.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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