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Кабмин установил порядок торговли льготным газом для «социальных» производителей
15:59 12.01.2022 |
Правительство утвердило порядок торговли "льготным" газом для 6803 производителей товаров социального значения.
Об этом известно с заседания правительства, пресс-служба Министерства энергетики.
Согласно порядку, добытчики будут иметь право самостоятельно формировать сроки продаж и объемы лотов в пределах 20% от добычи.
Механизм будет действовать в соответствии с законом "О рынке природного газа" для устранения перекосов ценообразования и предотвращения дестабилизации рынка, вызванных значительным ростом цены газа на мировых хабах".
В министерстве считают, что предоставление "льготного" газа с ограниченной торговой наценкой незащищенным производителям социально важных товаров сбалансирует спрос на газ с рыночным предложением.
По данным ЭП, первые торги могут пройти в пятницу, 14 января.
Также правительство поручило Минэнерго утвердить состав комитета по надзору за биржевыми торгами по продаже газа собственной добычи.
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