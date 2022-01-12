Кабмин установил порядок торговли льготным газом для «социальных» производителей

Правительство утвердило порядок торговли "льготным" газом для 6803 производителей товаров социального значения.

Об этом известно с заседания правительства, пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно порядку, добытчики будут иметь право самостоятельно формировать сроки продаж и объемы лотов в пределах 20% от добычи.

Механизм будет действовать в соответствии с законом "О рынке природного газа" для устранения перекосов ценообразования и предотвращения дестабилизации рынка, вызванных значительным ростом цены газа на мировых хабах".

В министерстве считают, что предоставление "льготного" газа с ограниченной торговой наценкой незащищенным производителям социально важных товаров сбалансирует спрос на газ с рыночным предложением.

По данным ЭП, первые торги могут пройти в пятницу, 14 января.

Также правительство поручило Минэнерго утвердить состав комитета по надзору за биржевыми торгами по продаже газа собственной добычи.

Статьи по теме:

12.01.21 Правительство вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко

Кабинет министров вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 12 января.



12.01.21 Алексей Дорошенко: Украинцы увидят продуктовые карты не раньше чем через год

Первым шагом правительства должно было быть продекларировано удешевление газа для производителей социальных продуктов, но пока не слышно, чтобы они начали получать такой газ. То есть сначала нужно создать условия, а затем устанавливать ограничения.

