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Правительство вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко
Кабинет министров вводит госрегулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 12 января. Фотокопию соответствующего распоряжения Кабмина обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram канале.
За последний год в Украине значительно выросли цены на продукты, в частности:
- гречневая крупа на 23,8% (+8,9 грн)
- сахар 34,9% (+7,3 грн)
- пшеничная мука 15,4% (+1,96 грн)
- макаронные изделия 18,4% (+3,72 грн)
- молоко 9,2% (+2,36 грн)
- подсолнечное масло 48% (+20,25 грн)
- яйца 11,5% (+3,15 грн)
- птица 26,9% (+15,06 грн)
- сливочное масло 12,3% (+5,46 грн)
"Именно на эти продукты теперь будет осуществлено государственное регулирование цен", - отметил нардеп.
Предельный уровень надбавки не должен превышать 10% при действии карантина.
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