Алексей Дорошенко: Украинцы увидят продуктовые карты не раньше чем через год

Денис Сарбей / Деловая столица

О продуктовых картах и других путях помощи малоимущим украинцам в условиях роста цен "ДС" поговорила с экономистом Алексеем Дорошенко.

"ДС" Недавно советник президента Олег Устенко высказал идею о введении продуктовых карт для малообеспеченных, которую негативно встретило общество - мол, возвращаемся в СССР. Однако такие карты для поддержки малоимущих используются до сих пор во многих развитых странах. Где и какие программы реализуются?

А.Д. Не очень разумно, когда кто-то из-за политических накруток остро реагирует на то, чего не понимает. Сейчас темы социальных продуктов питания, продуктовой корзины более актуальны, чем раньше, в связи с высокой инфляцией не только в Украине, но и во всем мире: она выше 10% даже во многих развитых странах. Проблема в том, что есть еще высокая скрытая инфляция, это видно из данных международных инвестиционных компаний.

Я с 2014 года занимался вопросами доступности продуктов питания для населения, в то время было два пути доступности таких продуктов для малообеспеченных, которые были предложены правительству.

"ДС" О чем идет речь?

А.Д. Первым был так называемый американский путь: использование продуктовых карт с перечислением банковских средств. Если раньше 20 млн жителей США пользовались этой системой, то сейчас их количество выросло до 30-40 млн. Американские карты для малоимущих используются для покупки продуктов питания в местных маркетах. При этом подавляющая часть продукции, которую можно купить за эти средства, выращена в этом же штате, что поддерживает местных средних и мелких производителей. Но такая система применяется только в США.

Второй путь - европейский. Это система уменьшения налога на добавленную цена на продукты питания. Она заключается в том, что их делают более доступными для любого слоя населения. И если общий НДС составляет 20%, как и в Украине, то НДС на продукты питания, по отдельной директиве ЕС, составляет в среднем 7%, и она позволяет его снижение до 5%. Некоторые страны, ссылаясь на исключения в документе, допускают снижение в редких случаях даже до 3,5%.

Сейчас мы услышали от господина Устенко, что власти обратили внимание именно на американскую систему, потому что в Украине тяжело работать с разными ставками НДС из-за тяжести администрирования налога. Это значит, что администрировать субсидии проще, чем администрировать НДС. Конечно, система субсидирования в Украине эффективна. Людям, пользующимся субсидиями, сейчас почти невозможно скрыть сверхурочные доходы, потому что это сразу становится известно структурам соцзащиты. Поэтому власти, видимо, решили, что американский путь проще, чем потребность дойти до каждого магазина, если действовать через систему снижения НДС, учитывая еще и то, что в Украине уже нет действенной государственной системы мониторинга, регулирования и контроля за ценообразованием на продукты питания.

"ДС" Сколько времени нужно для реализации идеи с картами?

А.Д. Между замыслом и его реализацией существует большая пропасть, потому что средний срок прохождения законопроекта, даже по сокращенной процедуре и обозначенного президентом как неотложный, составляет 120 дней. Это значит, что если даже будет разработан законопроект, а это как минимум два, а на самом деле до четырех месяцев, то принят он будет только в 2023 году.

"ДС" 31 декабря Кабмин ввел госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло. Может ли быть существенно расширен список таких товаров? Насколько такой подход лучше или хуже внедрения продуктовых карт?

АД. Очень странное решение, оно выглядит не просчитанным шагом, а результатом эмоций отдельных людей. Думаю, что Денис Шмыгаль в последнее время все чаще принимает решение под влиянием очень узкого круга советников. Можно приветствовать этот шаг с точки зрения интересов населения, но не с точки зрения бизнеса. Если мы говорим о масле, то решение понятно, потому что есть монополизированный рынок, на котором можно устанавливать регулирование. А насчет батонов - это выстрел в никуда, потому что такое регулирование хлебопроизводителей может привести вообще к закрытию производства.

Обратите внимание на еще один немаловажный момент. Первым шагом правительства должно было быть продекларировано удешевление газа для производителей социальных продуктов, но пока не слышно, чтобы они начали получать такой газ. То есть сначала нужно создать условия, а затем устанавливать ограничения.

Конечно, Кабмин может расширить список подобных товаров. Думаю, что 15% ограничения наценки оттолкнут производителей от веры в перспективу своего производства, потому что в условиях нестабильности им очень тяжело будет выжить. И если преодолеть сейчас торговые сети и они уйдут с рынка, то потом будут гораздо большие проблемы. Если раньше люди шли в магазин и покупали три социальных продукта, а к ним еще несколько, на которые наценка была значительно больше 15%, то сегодня покупают только самое необходимое, нужное для выживания. Все остальные продукты продаются значительно хуже, и наценка на них уже не так велика, как раньше.

"ДС" Как может быть реализована идея карт на практике, ведь большинство малообеспеченных не имеют смартфонов, чтобы воспользоваться помощью через "Дію"?

А.Д. Нет, другим путем государство не пойдет, поэтому будет продвигаться идея покупки смартфона для каждого человека, чтобы он получал все преимущества через него. Но есть проблема возможности покупки смартфона и пользования им, которое для пожилых людей очень тяжело. Вместе с тем опыт свидетельствует, что даже такая категория населения со временем может освоить основные функции смартфона и успешно им пользоваться. И если мы говорим о государственном контроле - с помощью смартфона он станет гораздо легче. Тем более Украина не может себе позволить многочисленные социальные службы, которые были раньше. Сейчас они живут практически за счет налогов от местных общин с ограниченными финансовыми возможностями.

"ДС" С учетом ожидаемого обвального роста цен на продукты питания в связи с удорожанием энергоносителей есть ли более эффективные, чем продуктовые карты, решения по поддержке малообеспеченных?