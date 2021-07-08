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Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро
Европейская комиссия признала виновными в картельном сговоре автомобильные концерны Daimler, BMW и Volkswagen и наложила штраф за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".
Штраф наложен за "вступление в сговор относительно технических разработок в области очистки от оксидов азота".
"Комиссия наложила штраф в размере 875 189 000 евро. Компания Daimler не была оштрафована, поскольку сообщила Комиссии о существовании сговора. Все стороны признали свою причастность и согласились урегулировать дело", - отмечается в заявлении.
Еврокомиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции, пояснила, что производители автомобилей Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche обладают технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется по закону в соответствии со стандартами выбросов ЕС.
Но они избегали конкуренции в использовании всего потенциала этой технологии для очистки и применяли ее не более, чем это требуется по закону.
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