«Слуги» назвали «цену» референдума

Организация, подготовка и проведение референдума в Украине обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко.

"Где-то провести будет от 1 до 2 миллиардов гривен в зависимости от обстоятельств", - заявил председатель партии "Слуга народа".

По словам Корниенко, местные выборы, которые проходили 25 октября, обошлись бюджету в примерно 2 миллиарда гривен.

По сообщению народного депутата Украины Данила Гетманцева, деньги на референдум не будут предусматриваться бюджетом. Их будут брать из резервного фонда.

"Это поправка спикера парламента", - добавил Гетманцев.

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