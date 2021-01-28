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«Слуги» назвали «цену» референдума
Организация, подготовка и проведение референдума в Украине обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко.
"Где-то провести будет от 1 до 2 миллиардов гривен в зависимости от обстоятельств", - заявил председатель партии "Слуга народа".
По словам Корниенко, местные выборы, которые проходили 25 октября, обошлись бюджету в примерно 2 миллиарда гривен.
По сообщению народного депутата Украины Данила Гетманцева, деньги на референдум не будут предусматриваться бюджетом. Их будут брать из резервного фонда.
"Это поправка спикера парламента", - добавил Гетманцев.
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