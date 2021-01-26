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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Закон о референдуме: Что приняла Рада и в чем опасность

18:25 26.01.2021 |

Политика

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3612 о всеукраинском референдуме, который обсуждался с первого дня президентства Владимира Зеленского.

За проект проголосовали 255 народных избранников, 266 из них - из фракции "Слуга народа". Также смогли поддержать законопроект №3612 народные избранники из депутатской группы "Доверие" (20 голосов) и внефракционные нардепы (9 голосов).

Закон о референдуме отсутствовал в законодательном поле страны с апреля 2018 года, когда Конституционный суд признал неконституционным соответствующий документ, принятый во времена президента Виктора Януковича 6 ноября 2012 года (т.н. закон нардепа-регионала Дмитрия Шпенова). Проект закона о всеукраинском референдуме, под которым стоит подпись президента Владимира Зеленского, Рада получила 9 июня 2020 года и быстро, 18 июня, одобрила в первом чтении, отдав за него 252 голоса.

Далее процесс затормозился, в том числе - из-за многочисленных замечаний к проекту из уст не только парламентских оппозиционеров, но и самих членов монобольшинства. Только в октябре в комитет Рады по вопросам государственной власти поступил общий вывод на законопроект №3612 от Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В середине ноября комитет рекомендовал принять документ в целом. Сегодня Рада дала документу зеленый свет.

О чем говорится в законопроекте о референдуме

Документ №3612 предусматривает следующие виды всеукраинского референдума по предмету:

* утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

* решения вопроса общегосударственного значения;

* изменения территории Украины;

* потери силы законом Украины или отдельными его положениями.

В то же время не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые:

* противоречат положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

* направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

* касаются законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

* отнесены Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

Ключевой новацией законопроекта является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении референдума, в том числе электронных голосований. Этот вопрос разрабатывался на основе изучения зарубежного законодательства и опыта его применения.

Также для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроектом предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Законом устанавливается, что срок конституционного производства не может составлять более тридцати календарных дней для дел, среди которых - предоставление заключения о соответствии Конституции Украины (конституционности) вопроса, который предлагается для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе, международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, который вносится в Верховную Раду Украины для дачи согласия на его обязательность.

В пояснительной записке отмечается также, что создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационно-аналитической системы обеспечения электронного голосования потребует расходов из бюджета. Кроме того, обеспечение проведения всеукраинского референдума должно осуществляться не только за счет соответствующих субъектов процесса, но и за счет Госбюджета.

Почему законопроект о референдуме считают опасным

Впрочем, существенные предостережения касательно результата труда юристов Зеленского выражают не только политические оппоненты, но и эксперты. По их мнению, референдумы могут быть использованы для продвижения популистских или слишком раздражающих украинское общество вопросов, а это чревато дестабилизацией страны. Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил в интервью Depo.ua, что законопроект №3612, хотя и содержит ряд предохранителей от вынесения на референдум контраверсионных вопросов (необходимость собрать 3 млн подписей избирателей не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц Украины, возможность вынести на референдум только один вопрос, запрет спрашивать граждан по поводу независимости Украины, государственного суверенитета и территориальной целостности т.д.), но сам процесс подготовки и организации референдума может быть использован антигосударственными силами для внесения раскола в общество через актуализацию тех или иных вопросов.

Закон о референдуме вряд ли можно будет сразу применить на практике после вступления его в силу. К примеру, как напоминает эксперт по вопросам государственного управления Украинского института будущего Игорь Попов, чтобы отменить с помощью этого механизма какой-то закон, "нужно 3 млн подписей, после чего президент издает указ. Но такие референдумы можно будет проводить только со дня вступления в силу закона о народной законодательной инициативе, а разработка этого закона еще даже не началась".

Зато принятия закона о референдуме может дать старт соревнованию партий за первенство в практическом применении этого политического инструмента, и это довольно опасно для стабильности нашей страны в условиях войны соревнования. Одним из первых, считает Алексей Кошель, на референдум могут вынести отмену закона о введении рынка земли, принятого весной прошлого года вопреки сопротивлению партий ОПЗЖ, "Батькивщина" и аграрных баронов. Между тем, открывать рынок украинской сельхозземли иностранцам тоже можно только через соответствующий референдум.

Вопросы, которые будут предлагать на общенациональный референдум провайдеры российских интересов в Украине (а инициировать референдум, согласно проекту закона, разрешено не только партиям, но и зарегистрированным объединениям граждан), могут совпадать с повесткой дня, которую навязывает нам Россия как страна-агрессор. В этом контексте не исключены попытки отменить закон о декоммунизации, об украинском как о едином государственном языке, о люстрации, о наименовании русской православной церкви в Украине и другие реакционные инициативы.
 

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