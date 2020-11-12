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Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня
В Одессе не планируют вводить карантин "выходного дня".
Об этом сообщил секретарь оперативного штаба Одесского городского совета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тихановский.
"По состоянию на сегодняшний день на территории города Одесса сохраняется "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности и распространения острой респираторной болезни COVID-19. На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений касательно введения "карантина выходного дня", - рассказал Тихановский в комментарии, обнародованном на YouTube-канале Департамента информации и связей с общественностью Одесского городского совета
"Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне и соблюдать все предусмотренные данным уровнем эпидопасности карантинные меры. А именно: обязательно носить маски и пользоваться дезинфекторами в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию", - пояснил Тихановский.
Как сообщалось, Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.
Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания - баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.
Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.
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